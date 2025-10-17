El Gobierno apoyará obra de El Saucito

El proyecto para la construcción del paso a desnivel en el Barrio de El Saucito cuenta ya con un amplio consenso entre los habitantes de la zona, cercano al 90 por ciento, así como con el respaldo político y económico del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anuncio el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos.

Galindo explicó que la mayoría de los vecinos ha manifestado su apoyo a la obra al considerarla necesaria para mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en una de las entradas más transitadas de la capital.

Señaló que el Ayuntamiento ha trabajado con prudencia y diálogo para consolidar este acuerdo social, evitando conflictos y privilegiando la comunicación directa con la comunidad.

El alcalde recordó que el proyecto se ha planteado desde administraciones anteriores, pero no se había logrado concretar por falta de consenso y recursos.

Destacó que en esta ocasión el municipio ha destinado presupuesto y ha demostrado capacidad técnica y financiera para llevarlo a cabo, al igual que lo hizo con el paso a desnivel de Himalaya.

Informó que el Gobierno del Estado ofreció su apoyo para la ejecución del proyecto, tanto en el ámbito político como económico. Explicó que, durante una reunión reciente, el gobernador Ricardo Gallardo expresó su disposición para colaborar y aportar recursos, lo que permitirá fortalecer la coordinación entre ambos niveles de gobierno y asegurar que la obra se realice con el menor impacto posible para los habitantes.