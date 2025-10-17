Estudiantes de Ciencias Químicas exigen seguridad

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) solicitaron a las autoridades educativas medidas de seguridad dentro del campus, así como la disponibilidad de insumos en los baños y la autorización para vender productos al interior de la facultad.

Fernando Hernández de la Torre, alumno de séptimo semestre de la licenciatura en Químico Farmacobiólogo, señaló que la venta de alimentos, dulces y artículos de papelería representa para muchos estudiantes una fuente de ingresos indispensable, especialmente ante los extensos horarios de clases, que van de las siete de la mañana a las ocho de la noche.

“Nos están tratando como si fuéramos delincuentes cuando realmente estamos buscando cómo sostenernos económicamente”, expresó.

Los estudiantes denunciaron que la reciente aplicación estricta de un reglamento que prohíbe la venta dentro del campus ha derivado en la presencia constante de personal de seguridad, mientras que la vigilancia frente a robos y asaltos en la zona sigue siendo insuficiente. Hernández criticó que los actos delictivos, incluso con armas, se han registrado sin una respuesta efectiva de las autoridades universitarias, mientras que la seguridad se activa únicamente para impedir la venta estudiantil.

El reglamento en cuestión, denominado “Disposición de Carácter General para el Control de Ventas Informales”, clasifica la comercialización de productos dentro de la facultad como un acto de indisciplina y limita el ingreso de artículos para venta. Los estudiantes consideran que estas medidas son excesivas y que además afectarían al rededor de 100 alumnos, por lo que han solicitado formalmente a la directora de la facultad, Dra. Alma Gabriela Palestino Escobedo, y a la secretaria general, Mtra. Ma. Guadalupe Alejo González, una revisión de estas disposiciones, así como la implementación de procedimientos que permitan la venta regulada sin necesidad de autorizaciones complicadas.

Además de la solicitud de venta libre, los alumnos pidieron la apertura constante de los baños de los edificios y el abastecimiento regular de papel higiénico, jabón y productos de limpieza, con el objetivo de garantizar condiciones básicas de higiene y seguridad. La comunidad estudiantil otorgó un plazo máximo de cinco días a la facultad para recibir una respuesta formal a sus demandas.