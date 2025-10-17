Cordero, siete veces campeón
El piloto potosino y su copiloto Hernández conquistan la Carrera Panamericana
Una multitudinaria afición zacatecana se dio cita al pie de la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción para recibir con entusiasmo el cierre de la Carrera Panamericana 2025, que concluyó en esta emblemática y arquitectónica ciudad con un ambiente lleno de color, emoción y fervor deportivo.
El público fue testigo de un final histórico, al ver cruzar primero el arco de meta al piloto potosino Ricardo “Malditillo” Cordero junto a su copiloto Michoacano Marco Hernández, quienes lograron coronarse campeones absolutos de la justa tras acabar en el ultimo tramo cronometrado con tiempo de 28:36.5 y con ello sumar su séptimo título panamericano, igualando así el récord histórico impuesto hace casi dos décadas por el francés Pierre de Thoysi.
Con este triunfo, Cordero se consolida como el máximo ganador mexicano en la historia de la legendaria competencia, reafirmando su condición de referente indiscutible del automovilismo nacional.
“Muchas gracias a Zacatecas por la recepción. El último día tratamos de dosificar la ventaja acumulada, no arriesgamos de más y cuidamos cada detalle para lograr el objetivo. Fueron muchos días de competencia al tope; estamos cansados, pero extasiados por alcanzar esta meta que me propuse hace años. Agradecido con el Team GHR Motorsport 399 Tactical por todo el corazón que le han puesto. Este triunfo es para todos ellos. ¡Ahora sí es momento de celebrar, somos siete veces campeones!”, expresó emocionado Cordero al cruzar la meta.
El piloto potosino protagonizó una hazaña deportiva pocas veces vista, al remontar una desventaja inicial de dos minutos en los primeros días de competencia. Con ritmo constante, precisión y estrategia, Cordero y Hernández fueron recortando tiempo jornada tras jornada hasta imponerse con autoridad en la etapa final.
Esta nueva victoria se suma a las obtenidas en los años 2017, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2024, consolidando a la dupla Cordero–Hernández como la más exitosa en la historia reciente del rallismo mexicano.
El cierre en Zacatecas no solo marcó el fin de una edición vibrante de la Carrera Panamericana, sino también la confirmación de Ricardo Cordero como una auténtica leyenda viviente del automovilismo nacional, cuyo nombre ya se perfila como serio candidato al Premio Nacional del Deporte 2025.
