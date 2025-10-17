logo pulso
Lizzet García silbará partido de Mundial

Por El Universal

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
México.- El partido inaugural de la Copa Mundial Femenil Sub-17 de la FIFA entre la anfitriona Marruecos y Brasil tendrá representación tricolor. Tres arbitras mexicanas serán las encargadas de impartir justicia este viernes 17 de octubre.

Lizzet Amairany García Olvera será la árbitra central, mientras que Aranza Quero Aguilar y Jessica Morales Morales fungirán como asistentes. De entre las 54 árbitras designadas para el torneo con límite de edad, la FIFA eligió a la terna mexicana para el duelo inaugural en el Estadio Olímpico del Annex Sports Complex Prince Moulay Abdellah, ubicado en Rabat, capital de Marruecos.

La participación de las mexicanas aumenta el reconocimiento de las silbantes tricolores. En la Copa Mundial Sub-20 la terna integrada por Katia Itzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez tuvo una gran actuación y ahora es turno de García, Morales y Quero.

