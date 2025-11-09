Historia de la creación del mundo.

El Espíritu le dijo al Señor:

-Hace unos días murió el descubridor del ADN.

Preguntó el Señor:

-¿Qué es eso?

- - - - -

El Espíritu conversaba con el Padre:

-¿Has oído hablar de H.G. Wells, de Julio Verne, de Ray Bradbury?

Respondió el Señor:

-Los conozco. Tenían una gran imaginación. Debieron haber sido teólogos.

- - - - -

El Espíritu interrogó al Señor:

-¿Existe el infierno?

-Sí -contestó él-. Pero no lo hice yo. Lo hacen los hombres.

¡Hasta mañana!...