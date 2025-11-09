Mirador
Historia de la creación del mundo.
El Espíritu le dijo al Señor:
-Hace unos días murió el descubridor del ADN.
Preguntó el Señor:
-¿Qué es eso?
El Espíritu conversaba con el Padre:
-¿Has oído hablar de H.G. Wells, de Julio Verne, de Ray Bradbury?
Respondió el Señor:
-Los conozco. Tenían una gran imaginación. Debieron haber sido teólogos.
El Espíritu interrogó al Señor:
-¿Existe el infierno?
-Sí -contestó él-. Pero no lo hice yo. Lo hacen los hombres.
