En Las Lomas, sujetos repartían enervantes

Cuatro supuestos integrantes de un grupo delictivo, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal que los detectaron cuando circulaban en una camioneta en el sector de Las Lomas, les aseguraron decenas de dosis de drogas que presuntamente distribuían.

Los policías realizaban patrullajes de seguridad en la zona poniente de la ciudad, cuando detectaron una camioneta Chevtolet Tahoe que era conducida en forma sospechosa, por lo que le marcaron el alto a los ocupantes.

Los individuos fueron identificados como César “N” de 22 años de edad, Miguel “N” de 30 años, Erick “N” de 37 años y a Francisco “N” de 28 años, a quienes se les vincula a un grupo delictivo.

Los señalados, llevaban consigo a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe modelo 2022 color blanco, 23 dosis de “cristal” y nueve bolsas de marihuana, sustancias que al parecer andaban distribuyendo en la zona.

A los individuos se les relaciona con una célula criminal y se les remitió ante la autoridad por delitos contra la salud, a fin de que se les defina su situación legal.