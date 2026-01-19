Catedralicios árboles. Severas

ramazones de silenciosos truenos.

Anual pedriza a los nogales, llenos

de urracas de Damocles traicioneras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uniformes muchachas pasajeras:

eternas normalistas. Nazarenos

filósofos. Poetas (más o menos).

Y gendarmes, y niños, y niñeras.

Y amor, el siempre amor. Aquí reside,

nace, crece, se junta, se separa,

y aquí al morir el duelo se despide.

Ahí todos tenemos biografía.

Si la Alameda de Saltillo hablara

¡cuántas cosas, Señor, se callaría!