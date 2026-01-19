logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA AMISTAD COMO TERRITORIO COMÚN

Fotogalería

LA AMISTAD COMO TERRITORIO COMÚN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A

Catedralicios árboles. Severas

ramazones de silenciosos truenos.

Anual pedriza a los nogales, llenos

 de urracas de Damocles traicioneras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Uniformes muchachas pasajeras:                                                            

eternas normalistas. Nazarenos

 filósofos. Poetas (más o menos).

 Y gendarmes, y niños, y niñeras.

Y amor, el siempre amor. Aquí reside,

nace, crece, se junta, se separa,

y aquí al morir el duelo se despide.

                           

Ahí todos tenemos biografía.

Si la Alameda de Saltillo hablara

¡cuántas cosas, Señor, se callaría!

                                                         

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La arquitectura de la paz en tiempos convulsos
La arquitectura de la paz en tiempos convulsos

La arquitectura de la paz en tiempos convulsos

SLP

PULSO

Aturdimiento
Aturdimiento

Aturdimiento

SLP

PULSO

El hombre sin nombre
El hombre sin nombre

El hombre sin nombre

SLP

PULSO

Mirador
Mirador

Mirador

SLP

PULSO