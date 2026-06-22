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Este señor era cazador. Una comadre suya se enteró de que iba a salir de cacería y le pidió:
-Compadre: si mata usté un venado ¿me separa una pierna?
Preguntó el sujeto:
-¿Y si mato dos?
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Una linda chica le contó a su amiga:
-Anoche mi novio me inquietó. Me dijo que quería ir al más allá.
-Caramba -se consternó la otra-. Con razón te preocupaste.
-Sí -replicó la chica-. Sobre todo porque me lo dijo con la manos puesta en mi rodilla.
Hay quienes buscan aprovecharse de su prójimo -o prójima- para obtener ventajas indebidas. Un cierto vendedor acostumbraba ir muy temprano todas las mañanas al templo parroquial, y ante la imagen del Señor hacía con índice y pulgar la seña que se hace para aludir a algo muy pequeño. Oraba luego: "Dios mío: ayúdame a encontrar hoy a alguien que sea un poquito más pendejo que yo".
Recuerdo ahora estos versitos que aprendí en la infancia: "De la suerte nunca esperes / ni dinero ni ventura. / Trabaja, niño, si quieres / ser dueño de una fortuna".
¡Hasta mañana!...