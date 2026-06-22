logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

Fotogalería

¡FELICIDADES QUERIDO PAPÁ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este señor era cazador. Una comadre suya se enteró de que iba a salir de cacería y le pidió:

      -Compadre: si mata usté un venado ¿me separa una pierna?

      Preguntó el sujeto:

      -¿Y si mato dos?

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Una linda chica le contó a su amiga:

      -Anoche mi novio me inquietó. Me dijo que quería ir al más allá. 

      -Caramba -se consternó la otra-. Con razón te preocupaste.

      -Sí -replicó la chica-. Sobre todo porque me lo dijo con la manos puesta en mi rodilla. 

      Hay quienes buscan aprovecharse de su prójimo -o prójima- para obtener ventajas indebidas. Un cierto vendedor acostumbraba ir muy temprano todas las mañanas al templo parroquial, y ante la imagen del Señor hacía con índice y pulgar la seña que se hace para aludir a algo muy pequeño. Oraba luego: "Dios mío: ayúdame a encontrar hoy a alguien que sea un poquito más pendejo que yo". 

      Recuerdo ahora estos versitos que aprendí en la infancia: "De la suerte nunca esperes / ni dinero ni ventura. / Trabaja, niño, si quieres / ser dueño de una fortuna".

      ¡Hasta mañana!...

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Congreso: la gran jugada
        Congreso: la gran jugada

        Congreso: la gran jugada

        SLP

        Jaime Hernández

        "... Castigan a un futbolista por taparse la boca...".
        "... Castigan a un futbolista por taparse la boca...".

        "... Castigan a un futbolista por taparse la boca...".

        SLP

        PULSO

        Suave junio (2 de 2)
        Suave junio (2 de 2)

        Suave junio (2 de 2)

        SLP

        PULSO

        Limosnas
        Limosnas

        Limosnas

        SLP

        PULSO