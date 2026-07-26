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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
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       Todas las criaturas que viven sobre la faz de la tierra o en los fondos abisales del mar tienen su razón de ser, incluso la mosca y el zancudo.

               Y la hiena.

               El Espíritu le preguntó al Creador por qué la había hecho.

               -La hice para algo -respondió el Señor-, pero ya no recuerdo para qué.

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               Acotó el Espíritu:

               -Parece que se ríe de los hombres.

               Dijo el Padre:

               -A mí me parece que se ríe de mí.

               Animal sabio debe ser la hiena, pese a su fealdad.

               A lo mejor se está riendo de todo.

               ¡Hasta mañana!...

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