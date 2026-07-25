Manipulación y contaminación mental en Homo Sapiens

(Segunda parte)

Profundizaremos más en el mismo tema, ya que esta contaminación es constante y diaria, y está programada por las empresas y personas que ven solo el marketing y los resultados ECONÓMICOS de las grandes corporaciones y bancos que controlan el mundo, desde las bolsas de valores dejando totalmente al margen el tema ECOLÓGICO e incluso fomentando directa o indirectamente la degradación de nuestro planeta, de lo que al final ellos mismos serán víctimas. Más adelante trataremos el tema de cómo actualmente la BANCA MUNDIAL (bancos, aseguradoras, casas de Bolsa, etc.) ya están siendo afectadas negativamente en sus inversiones por el CAMBIO CLIMÁTICO que ellas mismas han fomentado y FINANCIADO.

Reafirmando nuestra inacción ecológica por el exceso de información de que somos víctimas diariamente, tomaremos la frase de Sir Arthur C. Clarke: “LA INFORMACIÓN NO SIGNIFICA CONOCIMIENTO, EL CONOCIMIENTO NO SIGNIFICA SABIDURÍA, LA SABIDURÍA NO SIGNIFICA PREVENCIÓN, MAS TODAS SON NECESARIAS”, quien es uno de los principales impulsores de los SATÉLITES DE COMUNICACIÓN de órbita estacionaria, es decir que rotan exactamente a la misma velocidad de rotación de la Tierra, y por lo tanto están siempre -como su nombre lo indica- en el mismo punto. Esta órbita se encuentra exactamente a 35,786 km sobre el nivel del mar y se le llama ÓRBITA DE CLARKE.

De la frase anterior podemos concluir que nuestro exceso de INFORMACIÓN por ningún motivo expresa CONOCIMIENTO, SABIDURÍA Y PREVENCIÓN, y es donde confundimos los términos. Para los que somos de las generaciones 60s para atrás, nos es más fácil comprender la profundidad de esta frase, ya que no crecimos con el exceso de INFORMACIÓN de las generaciones posteriores, principalmente de 90s en adelante, y desde cierto punto de vista esta saturación de INFORMACIÓN -mas no de CONOCIMIENTO- provoca la pasividad con que están actuando estas nuevas generaciones además las GENERACIONES nuestras, anteriores a ellos. La diferencia es que estas nuevas generaciones vivirán más intensamente las consecuencias ecológicas de este ECOCIDIO que estamos provocando, y las sufrirán aún más sus hijos y nietos.

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Para iniciar este proceso de concientización de nuestro problema ecológico, quisiera mencionar algunas frases más de este gran científico y escritor, autor entre otras obras de ODISEA ESPACIAL 2001 en el año de 1968: “Ante los jueces puedes mostrar misericordia, pero ante la Naturaleza no hay apelación”, es una sentencia sobre nuestra agresión a la Naturaleza; “Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”, sólo basta analizar nuestros teléfonos actuales; “Existen dos posibilidades: que estemos solos en el Universo o que estemos acompañados, ambas son igualmente aterradoras, nos aterran ambos hechos”; “Tal vez la peor tragedia de la humanidad es el secuestro de la moralidad por parte de las religiones”; “Hemos perdido muchos valores y no apreciamos el milagro que es la vida”; “Se acerca el día en que los empleos de oficina y trabajos intelectuales se harán sin tener que salir de sus viviendas”, frase de hace más de 40 años y que se cumplió recientemente desde el COVID 19 hasta el día de hoy en nuestro famoso HOME OFFICE.

El primer paso para curar una enfermedad es DIAGNOSTICARLA, y por lo tanto conocerla, y este CONSUMISMO debe ser considerado como una enfermedad mental, y cada uno de nosotros debe de hacer un autoanálisis de nuestro grado de consumismo. Una vez aceptado y relativamente medido podemos iniciar un proceso de remediación que debe empezar con la conciencia de nuestra forma de vida, de cómo consumimos, como gastamos, qué tenemos de sobra, etc. También debemos de ser más críticos con la propaganda con que somos bombardeados todo el día, y no es casual que esto suceda, atrás de cada anuncio comercial, especialmente de las grandes corporaciones mundiales, hay estudios científicos del funcionamiento de nuestros módulos y capas cerebrales, y cuál es la manera más correcta de influirnos y modificar nuestros hábitos de consumo e incluso nuestros pensamientos y conciencia.

Como dato adicional, este visionario científico y escritor en pleno apogeo de su vida y siendo artífice de grandes inventos como el mencionado, se retiró a vivir una vida en paz fuera del sistema de vida que él ayudó a crear y vivió en SRI LANKA, donde murió en el año 2008, viendo muchas de sus predicciones hechas realidad. La paradoja es que Sir Arthur C. Clarke, sin quererlo creó el medio satelital con el que hoy todos somos manipulados y contaminados mentalmente.

De esta manera tenemos más claro que en nuestras manos tenemos el TELÉFONO INTELIGENTE a través del cual somos informados y manipulados. Como ARMA DE DOS FILOS podemos decidir cada quien en lo personal el grado de manipulación al que somos expuestos. Lo ideal es limitar nuestra exposición a todo lo recibido en nuestro teléfono. EN NUESTRAS MANOS TENEMOS GRAN PARTE DE TODO LO BUENO Y TODO LO MALO DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD.