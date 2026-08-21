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¡Atmósfera multicolor!

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¡Atmósfera multicolor!

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Por Armando Fuentes Aguirre

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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      El mar está secando su vientre de ballena.

      Se tendió panza arriba, voluptuoso y jocundo,

      entornó sus mil párpados de hipocampos y arena;

      bostezó una marea y se olvidó del mundo.

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      El sol hizo una lengua de su luenga melena

      y lamió toda sal en el vientre rotundo.

      Con guirnaldas de pulpos en la frente serena

      sobre su lecho de algas el mar duerme, profundo.

      El mar está soñando. A ritmo de gavota

      las sirenas arrullan el sueño del gigante.

      Una canción de espuma sobre la espuma flota.

      El mar se ha estremecida. Una onda larga brota,

      se tiende, suave, y borra en la orilla distante

      la huella diminuta de la última gaviota.

      AFA.

      ¡Hasta mañana!...

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