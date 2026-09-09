logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Este amigo mío con el que tomo la copa -varias- los martes por la noche suele decir cosas que me sobresaltan, a mí, que por la edad ya no soy dado a sobresaltos.

      Anoche, por ejemplo, declaró:

      -El catolicismo cometió durante siglos pecado de soberbia. Postulaba: "Fuera de la Iglesia no hay salvación". Eso condenaba a perderse a miles de millones de seres humanos. No sé si tal postura era fruto de estupidez o de maldad, pero constituía doctrina establecida. Entiendo que ya no rige en los cánones católicos. Sin embargo, el antecedente nos autoriza a preguntar cuántas doctrinas de la Iglesia rigen hoy que mañana ya no regirán.

      Procuro oponer algo a sus dictados, y le digo:

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      -Yo no pregunto.

      -Naturalmente -responde él-. Tienes las certidumbres que la ignorancia da.

      Ya no respondo.

      ¡Hasta mañana!...

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Leviatán: Agenda y debate público
        Leviatán: Agenda y debate público

        Leviatán: Agenda y debate público

        SLP

        PULSO

        El laberinto del PRI: Su próxima posible debacle

        SHCP vs The Economist
        SHCP vs The Economist

        SHCP vs The Economist

        SLP

        PULSO

        La alimentación en México
        La alimentación en México

        La alimentación en México

        SLP

        PULSO

        Mirador
        Mirador

        Mirador

        SLP

        PULSO