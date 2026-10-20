logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Variaciones Opus 33 sobre el tema de Don Juan

      Don Juan no tiene miedo de la muerte.

      Tampoco tuvo nunca miedo de la vida.

      El amor a las armas y las armas del amor lo han abandonado ya, y vive sosegadamente, sin los afanes de la guerra ni de la seducción. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ha envejecido, y trata de aromar con recuerdos la juventud perdida. No la añora. Las añoranzas, piensa, son inútil deseo de lo que no se puede ya recuperar. Evoca, sí, los pasados tiempos, sobre todo a la caída de la tarde, cuando el crepúsculo lo hace pensar en su propio ocaso.

      Don Juan no carga el peso de rencores ni de arrepentimientos. Espera el final con la misma placidez con que seguramente aguardó el principio. Intuye que en su sueño no habrá demonios ni ángeles, y olvidó ya las voces que le hablaban de promesas y amenazas. 

      Con los años el caballero sevillano ha vuelto a la razón. Eso quiere decir que ha dejado de ser Don Juan.

      ¡Hasta  mañana!...

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        El Nobel de Economía
        El Nobel de Economía

        El Nobel de Economía

        SLP

        PULSO

        Gira para hablar
        Gira para hablar

        Gira para hablar

        SLP

        PULSO

        Romantizar el abuso
        Romantizar el abuso

        Romantizar el abuso

        SLP

        PULSO

        el reino implacable...
        el reino implacable...

        el reino implacable...

        SLP

        Pingo