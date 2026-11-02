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Lifting: antes de los sesenta

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Lifting: antes de los sesenta

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Por Armando Fuentes Aguirre

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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      Me gustan las adivinanzas.

      De niño aprendí muchas.

      "Tito, tito, capotito, sube al cielo y tiras un grito". El cohete.

      "Una vieja larga y seca que le escurre la manteca". La vela.

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      "Fui al mercado, compré negrito, llegué a mi casa y se puso coloradito". El carbón.

      Al paso del tiempo supe de otras menos populares:

      "Arca monarca de buen parecer, que un carpintero no la puede hacer: sólo el Dios del cielo con su gran poder". La nuez.

      "Para bailar me pongo la capa. Para bailar me quito la capa. Porque sin la capa no puedo bailar. Porque con la capa no puedo bailar". El trompo. 

      Algo quisiera adivina, aunque no es una adivinanza.

      ¿Hacia dónde va México?

      ¡Hasta mañana!..

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