In-D: Año 10 D.J.G. (después de 'Juanga')

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Está por cumplirse una década de la muerte de Juan Gabriel y, como en esos documentales de "El mundo sin humanos", el planeta simplemente siguió funcionando. Los semáforos continuaron cambiando de color. Los estadios siguieron llenándose. Las estaciones de radio siguieron transmitiendo canciones. Los aeropuertos siguieron anunciando vuelos retrasados. Los algoritmos siguieron recomendando playlists desechables mientras el mundo avanzaba con esa crueldad silenciosa con la que siempre avanza la realidad cuando una estrella se apaga. Porque el universo tiene esa costumbre brutal: nadie es indispensable, ni siquiera los gigantes.

Sin embargo, algo cambió. El mundo posterior a Juan Gabriel se siente más frío. Más automático. Más fragmentado. Como si la industria musical hubiese perdido uno de sus últimos arquitectos emocionales. Porque Juanga no era solamente un cantante popular. Era un ecosistema entero. Componía, interpretaba, dramatizaba, dirigía emociones masivas y entendía el espectáculo como una ciencia exacta. Era un estudioso del aplauso. Un ingeniero sentimental vestido de lentejuelas.

Hoy la música parece consumirse como comida rápida. Las canciones duran lo que tarda un trend de TikTok en morir atropellado por el siguiente. Los artistas ya no envejecen junto al público; apenas sobreviven al próximo algoritmo. Y en medio de esa velocidad absurda, la figura de Juan Gabriel luce todavía más gigantesca, porque pertenecía a una época donde los artistas construían carreras, no solamente métricas.

Resulta extraño imaginar qué ojos pondría Juanga frente al mundo actual. Qué pensaría al ver auditorios repletos de celulares grabando en vez de personas viviendo el concierto. Qué sentiría al descubrir que hoy cualquier adolescente puede tener millones de reproducciones sin haber pisado jamás un escenario de verdad. Él, que entendía el showbiz como un sacerdocio. Él sabía perfectamente dónde debía entrar una pausa, un llanto, una sonrisa, un silencio o un grito para volver loco a un público entero.

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Tal vez se sorprendería de que hoy existan artistas incapaces de sostener una entrevista larga sin un community manager respirándoles en la nuca. Tal vez le parecería triste la obsesión contemporánea por parecer "auténtico" mientras todo está calculado por agencias de marketing. O quizá simplemente sonreiría con esa mezcla de picardía y melancolía que cargaba siempre, entendiendo que cada época fabrica sus propios monstruos culturales y también sus propias tragedias.

Nosotros tampoco somos los mismos desde que murió Juan Gabriel. México ya no se parece al de 2016. La conversación pública se volvió más agresiva, más polarizada y más histérica. El entretenimiento dejó de ser un punto de encuentro colectivo para convertirse en miles de burbujas digitales donde cada quien vive encerrado en su pequeño algoritmo personal. Antes, bastaban tres notas de "Querida" para poner de acuerdo emocionalmente a un país entero. Hoy ni siquiera las tragedias nacionales logran unificarnos por demasiado tiempo.

Aun así, Juanga sigue apareciendo como aparecen los fantasmas importantes: en bodas, funerales, cantinas, karaokes, fiestas familiares y madrugadas de alcohol donde alguien termina cantando "Amor Eterno" con la voz quebrada mientras otro intenta fingir que no está llorando. Ahí sigue. Suspendido en esa extraña zona donde habitan los artistas que dejaron de pertenecerle a la industria para convertirse en memoria colectiva.

Quizá esa sea la verdadera diferencia entre una celebridad y un ícono cultural. La celebridad desaparece cuando deja de ser tendencia. El ícono permanece incluso cuando el mundo ya aprendió a funcionar sin él.

Y el mundo, claro, siguió girando después de Juan Gabriel. Las avenidas siguieron llenándose de tráfico. Las disqueras mutaron en plataformas digitales. Los programas de televisión fueron reemplazados por podcasts interminables donde todo mundo opina y casi nadie canta de verdad. La vida continuó su curso como la vegetación invadiendo lentamente una ciudad abandonada en aquellos documentales del fin de la humanidad.

Pero entre las ruinas emocionales de esta época hiperconectada y cada vez más vacía, la ausencia de artistas como Juan Gabriel se siente más fuerte que nunca. Porque hay voces que entretenían. Y hay otras, muchísimo más raras, que ayudaban a un país entero a sentirse acompañado. El mundo después de Juanga ya no es, ni será jamás el mismo.