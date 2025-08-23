¿Paz, ceses al fuego o ilusión?

La paz, como sabemos, no se limita a la ausencia de guerra o violencia. Por eso, cuando la administración Trump afirma que un Premio Nobel de la Paz ya está “más que retrasado” para el “jefe pacificador”, y enumera las seis “guerras” que supuestamente ha terminado, el tema merece consideración.

Un cese al fuego ocurre cuando las partes enfrentadas acuerdan detener las hostilidades, sea de forma temporal o más amplia. Es un paso indispensable, aunque insuficiente, para pensar en una paz duradera o estable. En efecto, la paz negativa, definida como lo que no debe existir para hablar de paz, consiste en la ausencia de violencia y en la ausencia de miedo a la violencia. La paz positiva, en cambio, se refiere a los componentes activos de la paz: las actitudes, instituciones y estructuras que crean y mantienen la paz (IEP, 2025). Con todo, es indiscutible que hay un gran valor en parar las guerras y evitar más muertes. Sin embargo, los ceses al fuego frecuentemente son sólo acuerdos temporales que, al no abordar los factores de fondo, terminan colapsando y devolviendo a los actores a situaciones de guerra que tienden a escalar. Pero incluso así, dentro de las guerras que Trump dice haber “resuelto”, hay casos en donde los ceses al fuego parecen frágiles o brillan por su ausencia.

Por tanto, el discurso de Trump debe leerse bajo una lógica que tiene como objetivo esencial proyectar eficacia, cumplimiento y éxito como negociador y pacificador, independientemente de lo que indique la realidad de los conflictos señalados.

Hay, efectivamente, una serie de conflictos que Trump logró detener o desescalar. Por ejemplo, gracias a su intervención consiguió persuadir a India y Pakistán de frenar lo que parecía convertirse en una espiral imparable. Otro ejemplo reciente es la escalada entre Tailandia y Camboya. Hace menos de un mes, el llamado de Trump para detener las hostilidades fue crucial para impedir que el conflicto creciera. El caso de Armenia y Azerbaiyán merece una mención aparte, como señalé en un texto anterior. Ese acuerdo abre la posibilidad de cierta estabilidad en una región marcada por décadas de guerra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El caso de Irán-Israel, no obstante, es distinto ya que además del daño por los bombardeos israelíes, fue la decisión de Washington de bombardear las instalaciones nucleares iraníes el factor determinante que cambió el cálculo de todos los actores involucrados. De hecho, hasta la fecha, las negociaciones nucleares entre EU e Irán no han producido resultados. Lo que logra Trump es parar la guerra temporalmente, no aún resolver el problema de raíz.

Si nos trasladamos al Congo, la eficacia de Trump resulta aún más cuestionable. En junio, el Congo y Ruanda habían firmado en Washington un “acuerdo de paz”, pero según la ONU, a pesar del pacto, los rebeldes respaldados por Ruanda mataron al menos a 319 civiles durante el pasado mes.

El caso de Egipto-Etiopía también fue señalado por Washington como uno de los conflictos “resueltos” por Trump. Aquí, sin embargo, no se trata de un enfrentamiento armado, sino de una disputa diplomática por la presa hidroeléctrica más grande de África, que sí ha estado a punto de escalar hacia un conflicto. No está claro, sin embargo, qué medidas concretas ha tomado Trump para “resolver” esta disputa. Etiopía anunció recientemente la finalización de la presa.

Así que la eficacia de Trump no es uniforme frente a realidades distintas. Hasta ahora, el presidente ha sido efectivo presionando a ciertos actores para detener conflictos puntuales. Sin embargo, en varias de las guerras que menciona como “resueltas” y en otras que claramente aún están pendientes de solución, su eficacia ha sido mucho menor.

Instagram: @mauriciomesch

TW: @maurimm