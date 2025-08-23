logo pulso
Celebran el día del bombero; reclaman apoyos

Los tragahumo requieren de muchas herramientas

Por Miguel Barragán

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran el día del bombero; reclaman apoyos

CIUDAD VALLES.- Rinden homenaje a Guadalupe Díaz de León, el fundador y primer bombero profesional de Valles y la queja fue la misma, falta mucho equipo al Heroico Cuerpo de Bomberos de Valles.

Ayer por la mañana, el honorable Cuerpo de Bomberos en Valles celebró el día del bombero (por la fundación del primer cuerpo de Bomberos en Veracruz, en 1873) al pie de la tumba de Guadalupe Díaz de León (1922-1982), quien convirtió su taller mecánico en bulevar Valles-85 y Londres, en la primera estación de tragahumos de Valles.

Dos de sus hijas, Maribel y Beatriz contemplaron el homenaje que encabezaron Víctor Manuel Montoya y Fabián Flores Flores en el túmulo de Díaz de León y en durante su alocución, Montoya refirió que, para la ciudad que es Valles, al cuerpo de Bomberos le faltaban muchas herramientas y que los nuevos rostros de la formación se deben al constante movimiento de personal, dadas las oportunidades laborales que les ofrecen mejores sueldos y prefieren emigrar a continuar en la corporación.

