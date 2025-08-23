Invitan a la Lid Atlética ‘Ayúdanos a salvar una vida’

Este viernes desde el Lomas Raquet Club se efectuó la presentación oficial de la Carrera Atlética “Ayúdanos a salvar una vida”, organizada por el Patronato Pro Paciente Oncológico (PPPO), la cual se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre con salida y meta en el Parque de Morales, a partir de las 8:00 horas.

En el presídium de la presentación estuvieron presentes Alberto Castillo, presidente del Patronato Pro Paciente Oncológico; Pilar de Siller, jefa de voluntariado; Sofi Siller, presidenta de damas voluntarias; Armando Zárate, coordinador y representante legal; así como Dalia Gaitán.

La justa deportiva contempla distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, y tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar los tratamientos de pacientes con cáncer de escasos recursos económicos que no cuentan con seguridad social y cuyos padecimientos no son cubiertos por el seguro popular. Los beneficiarios son atendidos en la Unidad de Oncología del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

El costo de inscripción será de 300 pesos, e incluye la playera conmemorativa y número oficial para los primeros 500 corredores inscritos. Los registros estarán disponibles en diversos puntos de venta: Plomería Selecta (todas las sucursales), Botanas Campesinas, Chocolates Costanzo (sucursales Galeana, Calzada, Sendero y Plaza San Luis), Body Spa y Glow Fit Camp. Quienes deseen apoyar con un donativo podrán hacerlo mediante la cuenta BBVA: 01800 84379.

