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El Plan de Sostenibilidad de Pemex 2030, junto con el Plan Estratégico Pemex 2025-2035, definen los objetivos y la modernización de Pemex, pero no abarcan suficientemente los elementos recomendables para lograr una empresa energética pública integrada, abarcando las industrias del petróleo, gas natural, electricidad, geotermia, hidroelectricidad, energía solar, eólica, biomasa, litio, hidrógeno, nuclear. Esa visión coincide con reflexiones externadas por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien en diversas conferencias ha planteado que Pemex debe dejar de concebirse solo como empresa petrolera.

México no solo enfrenta el reto del inminente agotamiento del viejo modelo petrolero, sino una matriz energética altamente dependiente del gas natural, del cual aproximadamente el 75% es importado. El tema de la autosuficiencia energética se torna en un asunto altamente sensible para la soberanía nacional.

Por ello, en Por México Hoy, estamos proponiendo una amplia reflexión sobre la construcción de un "Pemex verde". Esta propuesta se basa en tres ejes: 1. Empresa Energética Integral; 2. Enfoque financiero, ambiental, social y gobernanza democrática (ASG); y 3. Investigación y Desarrollo Tecnológico apoyado en un nuevo Modelo Educativo para la independencia tecnológica.

El Plan de Sostenibilidad propone reducir emisiones de metano, eliminar la quema rutinaria de gas en exploración y producción para 2030 y avanzar hacia emisiones netas cero hacia 2050. "Pemex Verde" es un concepto estratégico avanzado cuyo objetivo primordial será modificar radicalmente la matriz energética dominante, sustituir dependencia externa por capacidades nacionales y ordenar la inversión pública con criterios de sostenibilidad.

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El Plan Estratégico 2025-2035 abre la posibilidad de vincular sostenibilidad con producción de gas, refinación, petroquímica, fertilizantes, generación eléctrica, nuevos negocios energéticos y reducción de emisiones. La transformación solo será real si se aprovechan racionalmente los recursos nacionales.

Los beneficios económicos y sociales serían considerables. Una matriz menos dependiente del exterior permitiría mayor estabilidad de precios, seguridad de suministro, empleos industriales, desarrollo regional, innovación tecnológica y fortalecimiento de cadenas productivas nacionales. La petroquímica y los fertilizantes pueden apoyar al campo en un proceso de modernización y construcción de suficiencia y soberanía alimentarias; la generación limpia distribuida permite llevar energía a comunidades aisladas y promover el desarrollo industrial regional; el gas natural nacional puede reducir vulnerabilidades.

La soberanía energética de México para el siglo 21, debe significar algo más que aumentar la extracción de crudo, es necesario convertir a Pemex en la columna vertebral de un nuevo modelo de negocio público, integrado, diversificado, ambientalmente responsable y con capacidad ejecutiva real.

Innovación y tecnología independientes pasan por fortalecer nuestros centros enseñanza, de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. En particular, rediseñar el IMP y el Instituto de Energías Limpias (antiguo Instituto de Investigaciones Eléctricas), apoyados en la creación de nuevas capacidades y talento desde el sistema de educación superior con fortalezas en ciencias duras, una enseñanza que promueva y reconozca la creatividad científica y un profundo conocimiento de la realidad política y social del país.

(Integrante de Por México Hoy)