¿Por qué defiende Sheinbaum a Andy?

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Es la misma razón por la que se negó a condenar a la dictadura de Ortega y su mujer en Nicaragua, también es la misma por la que mandó cientos de miles de barriles de petróleo gratis a Cuba y por la que insiste que es víctima de una conjura de la derecha internacional.

La explicación es claramente su concepción castrista de la política, de la historia, del derecho, de las relaciones internacionales y sobre todo los negocios que mantienen desde AMLO y mucho antes los gobiernos priistas, con la casta dinástica y dictatorial que tiene el poder absoluto en la isla desde 1959.

Estoy consciente de la inmensa dificultad de millones de simpatizantes del castrismo en México, de aceptar que es una casta dictatorial que traicionó a la Revolución Cubana. Castro eliminó a Fidel hace mucho tiempo.

Es un enigma, al menos para mí, por qué el término estalinista es aceptado como sinónimo de régimen nefasto, dictatorial e incluso criminal y genocida, pero el castrismo es símbolo revolucionario.

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No lo entiendo por varias razones.

Cuba dejó de ser socialista hace mucho tiempo, vive un proceso de restauración capitalista, que beneficia a la casta dueña de los negocios más importantes que hay en la isla: la hotelería, el control de los puertos y aeropuertos, lo que queda de la industria azucarera y las "operaciones" internacionalistas con dictaduras semejantes como las de Angola, el Congo y otras de África.

Es necesario decir que Fidel Castro Ruz no tenía personalmente propiedades y capital; en cambio ahora el cangrejo, nieto de Raúl, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el recientemente fallecido Ramiro Valdés, varios familiares de los Castro y otros miembros de la nomenclatura, tienen propiedades dentro y fuera de la isla de decenas de millones de dólares.

No olvidemos que Nicolás Maduro tiene una cuenta —congelada por los jueces de Nueva York ("la oficinita" dice la Presidenta, donde también está el proceso contra Rocha y los 10 de Sinaloa)— a su nombre y su grupo cercano por 687 millones de francos suizos, cerca de 880 a 887 millones de dólares.

Hay un esquema similar al mexicano o es más bien al revés. AMLO calcó el modelo castrista: los militares controlan puertos, aeropuertos, hotelería, tiendas en divisas, gasolineras, remesas y Bancos en Cuba, a través de Grupo de Administración Empresarial S.A GAESA.

Existe un vínculo perverso entre los Estados, los gobiernos de México y Cuba desde hace mucho tiempo. No siempre ha sido perverso, en sus orígenes fue el resultado de la política "injerencista" de México contra la dictadura de Batista y a favor de los revolucionarios que encabezaron Fidel Castro, Camilo Cienfuegos (muerto misteriosamente) Raúl Castro y Ernesto "Ché" Guevara, entre otros.

La cuestión central y esencial de la defensa de Sheinbaum a los implicados en actividades ilegales —de manera particular las del negocio de los narcóticos— obedece a una concepción que considera válido o legítimo todo aquello que sirva al "pueblo".

La Presidenta dice que existen muchas actividades concertadas de la derecha internacional y nacional contra el proyecto de la Cuarta Transformación, por parte de quienes fueron afectados por sus privilegios; desde luego que no se refiere al mexicano excepcional Carlos Slim, el mayor multimillonario en dólares, ni a los otros grandes capitales que encabezan Germán Larrea de Grupo México, Raúl Bailleres de Grupo BAL, o Harp Helú, y hasta hace muy poco Salinas Pliego, que rompió espectacularmente con AMLO y ahora encabeza a la ultraderecha; ellos y otros más no "perdieron sus privilegios", sino incrementaron su riqueza.

Andy es parte clave de la 4T, por eso lo defiende Sheinbaum.

@joelortegajuar