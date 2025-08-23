¿Por qué las empresas tienen miedo de medir el nivel de satisfacción de sus empleados?

Es un tema que le preocupa enormemente no solo a las organizaciones, sino que a los directivos también, llámese en niveles supervisores, coordinadores, gerenciales, directivos y propietarios, pues en muchas ocasiones ellos tienen una precepción diferente de los que sucede en la realidad.

Quiero recordarles sobre “IKIGAIDEX”, la herramienta que diseñé para medir la satisfacción de los colaboradores dentro de las empresas y que es algo conocido en el ámbito de mercadotecnia como “Endomarketing”.

En esta ocasión escribiré sobre dos elementos que considero importantísimos dentro del “IKIGAIDEX” y que pueden marcar la pauta para saber con realidad si los empleados están realmente contentos en las empresas en donde laboran.

Solo quiero recordar que esta metodología la desarrollé hace ya 10 años y seguimos trabajando de la mano con “Gobierno del Estado de San Luis Potosí” como el ranking de las mejores empresas para trabajar en San Luis Potosí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Considero que “La identificación, medición y mejora de factores que influyen en la satisfacción, motivación y lealtad de los colaboradores”, son los elementos que pueden colaborar con cualquier empresa para convertirse en una empresa altamente reconocida por sus colaboradores como un excelente lugar para trabajar.

Razones principales:

1.- Impacto integral:

• Este elemento abarca las áreas críticas evaluadas por IKIGAIDEX (motivación, liderazgo, satisfacción, etc.), lo que permite una transformación profunda y no solo soluciones superficiales.

2.- Enfoque en personas:

• IKIGAIDEX no se limita a diagnosticar problemas; genera recomendaciones prácticas para que las empresas actúen directamente sobre las necesidades detectadas.

3.- Resultados medibles:

• La herramienta utiliza una escala cuantitativa (1.000-10.000) y un sistema de interpretación claro, permitiendo a las empresas llevar registros que facilitarán los resultados comparativos en el futuro.

4.- Diferenciador competitivo:

• Las empresas que superan 8.000 puntos en la evaluación entran al “Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en SLP, lo que mejora su reputación y atracción de talento (página 10).

El segundo elemento más importante del IKIGAIDEX es:

El sistema de reconocimiento (Ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en San Luis Potosí)

Razones:

1.- Incentivo tangible para las empresas:

• El ranking (con categorías Platino, Oro, Plata, Bronce) motiva a las empresas a participar activamente en la mejora de su clima laboral, ya que obtener un reconocimiento no solo por quien te audita, sino por una dependencia gubernamental les brinda prestigio público y competitividad en el mercado laboral.

2.- Validación externa y credibilidad:

• Un reconocimiento avalado por IKIGAIDEX sirve como sello de calidad que atrae talento, inversionistas, colaboradores y clientes. Las empresas buscan destacarse como empleadores de excelencia. Destacando en lo que hoy se reconoce como “Empresas Conscientes”

3.- Impacto psicológico en los colaboradores:

• Los empleados se sienten orgullosos de pertenecer a una empresa reconocida, lo que incrementa su lealtad, compromiso y sentido de pertenencia.

4.- Diferenciación competitiva:

• IKIGAIDEX no solo diagnostica; premia el esfuerzo. Esto lo distingue de otras herramientas de “ENDOMARKETING” que no ofrecen un reconocimiento externo validado.

5.- Sostenibilidad de las mejoras:

• Las empresas no solo buscan resolver problemas inmediatos, sino mantener estándares altos para conservar su lugar en el ranking, fomentando la mejora continua.

Respondiendo al título del artículo es que pocas empresas conocen en realidad la situación que viven y perciben sus colaboradores y tienen miedo en evaluarse porque en muchas ocasiones consideran que los empleados exageran las cosas y creen que eso los perjudicará, pero cuando eres sincero y abierto con tus equipos de trabajo ellos también serán sinceros contigo y te apoyarán diciéndote lo que hoy en día no se hace bien.

Conclusión:

IKIGAIDEX te ayuda a convertir los datos en acciones concretas que benefician tanto a empleados (bienestar, crecimiento) como a empleadores (productividad, rentabilidad). Sin esta capacidad de diagnóstico y transformación activa, la herramienta sería solo otro estudio de clima laboral.

Mail: l.gil@demcomkt.com

Twitter: @LuisGilOjeda