logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

TEO Y EL MONSTRUO EN LA CARRILLA

La puesta en escena, escrita por Valentina Sierra y Carlos Corona, aborda el tema del autismo

Por Estrella Govea

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
TEO Y EL MONSTRUO EN LA CARRILLA

La obra “Teo y el Monstruo” llegará al Foro Teatral La Carrilla hoy 23 y mañana 24 de agosto con funciones el sábado a las 19:00 horas y el domingo a las 11:30 y 13:30 horas. La puesta en escena, escrita por Valentina Sierra y Carlos Corona, aborda el tema del autismo a través de una historia dirigida a público general, a partir de los cinco años de edad.

La pieza narra la vida de Teo, un niño que, como muchos de su edad, juega, imagina y explora, pero siempre en compañía de “Monstruo”, un personaje que complica su cotidianidad. Sin embargo, la relación entre ambos se convierte en un camino de descubrimiento mutuo, donde aprenden a convivir y a reconocerse como parte de una misma experiencia de vida.

La propuesta está pensada como una función relajada e incluyente, adaptada para personas neurodivergentes. Con ello, el montaje busca generar un espacio accesible para diferentes públicos, favoreciendo la convivencia y la participación desde la diversidad.

La dirección corre a cargo de Alan España y la producción ejecutiva es de Iliana Anaís, quienes han trabajado en conjunto con un equipo de jóvenes creadores: Edgar Acevedo como asistente de producción, Santiago Romero Flores y Pablo Martínez en el elenco, Matt Lomelí en el diseño de iluminación y NACXIT en la musicalización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El acceso tendrá una cuota de recuperación de 200 pesos para público general y 100 pesos para niñas y niños. Los boletos pueden adquirirse a través del número de WhatsApp 444 208 54 06 o directamente en taquilla una hora antes de cada función.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bibiana Camacho presenta “Instantes oscuros”
Bibiana Camacho presenta “Instantes oscuros”

Bibiana Camacho presenta “Instantes oscuros”

SLP

Estrella Govea

HUELLAS QUE PESAN: VIAJAR SIN DESPLAZAR
HUELLAS QUE PESAN: VIAJAR SIN DESPLAZAR

HUELLAS QUE PESAN: VIAJAR SIN DESPLAZAR

SLP

PULSO

Festival de Cactáceas en el Museo del Ferrocarril
Festival de Cactáceas en el Museo del Ferrocarril

Festival de Cactáceas en el Museo del Ferrocarril

SLP

Estrella Govea

Decían por ahí
Decían por ahí

Decían por ahí

SLP

Redacción