TEO Y EL MONSTRUO EN LA CARRILLA
La puesta en escena, escrita por Valentina Sierra y Carlos Corona, aborda el tema del autismo
La obra “Teo y el Monstruo” llegará al Foro Teatral La Carrilla hoy 23 y mañana 24 de agosto con funciones el sábado a las 19:00 horas y el domingo a las 11:30 y 13:30 horas. La puesta en escena, escrita por Valentina Sierra y Carlos Corona, aborda el tema del autismo a través de una historia dirigida a público general, a partir de los cinco años de edad.
La pieza narra la vida de Teo, un niño que, como muchos de su edad, juega, imagina y explora, pero siempre en compañía de “Monstruo”, un personaje que complica su cotidianidad. Sin embargo, la relación entre ambos se convierte en un camino de descubrimiento mutuo, donde aprenden a convivir y a reconocerse como parte de una misma experiencia de vida.
La propuesta está pensada como una función relajada e incluyente, adaptada para personas neurodivergentes. Con ello, el montaje busca generar un espacio accesible para diferentes públicos, favoreciendo la convivencia y la participación desde la diversidad.
La dirección corre a cargo de Alan España y la producción ejecutiva es de Iliana Anaís, quienes han trabajado en conjunto con un equipo de jóvenes creadores: Edgar Acevedo como asistente de producción, Santiago Romero Flores y Pablo Martínez en el elenco, Matt Lomelí en el diseño de iluminación y NACXIT en la musicalización.
El acceso tendrá una cuota de recuperación de 200 pesos para público general y 100 pesos para niñas y niños. Los boletos pueden adquirirse a través del número de WhatsApp 444 208 54 06 o directamente en taquilla una hora antes de cada función.