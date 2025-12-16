Próximamente...
MINUTO A MINUTO
11:56 a.m.
11:53 a.m.
Patrones serán multados por incumplir con aguinaldos, advierte ProfedetValores
11:49 a.m.
Selección Mexicana confirma tres partidos previo al Mundial 2026Meta
11:46 a.m.
Ocho menores fueron adoptados en San Luis PotosíSLP
11:46 a.m.
Economía mexicana crecerá 1.3% en 2026: CepalValores
11:23 a.m.
Video | Taxista ebrio causa choque con nueva patrullaSeguridad
11:00 a.m.
Clima en SLP: Seguirán lluvias y mínimas de 7°C por Frente Frío 21SLP
10:11 a.m.
Acuerdan inicio de rehabilitación de Avenida CFESLP
09:55 a.m.
Motociclista sale herido tras choque con auto en Urbano VillalónSeguridad
09:50 a.m.
Peso mexicano sigue con una tendencia a la apreciación frente al dólarValores