Sargazo en Península de Yucatán, problema ecológico transformado a económico

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Como sostenemos en esta columna, nuestra indolencia al priorizar el aspecto ECONÓMICO sobre el aspecto ECOLÓGICO es uno de los pilares junto al CONSUMISMO del desastre ecológico que estamos organizando entre los casi 8,500 millones de Homo Sapiens que habitamos el planeta. Y tarde o temprano, el problema ECOLÓGICO se transforma en problema ECONÓMICO, y es donde nos duele y empezamos a entender lo que ocasionamos, pero ya es tarde y el daño está hecho.

El origen de esta alga es en el MAR DE LOS SARGAZOS que se encuentra a miles de kilómetros de Yucatán, y que por factores ANTROPOGÉNICOS causados por el HOMO SAPIENS, es decir CALENTAMIENTO GLOBAL en primer lugar, la llegada de miles de toneladas de fertilizantes y materia orgánica nutriente, especialmente de las cuencas de los RÍOS MISSISSIPPI en América del Norte, el AMAZONAS en América del Sur y el RÍO CONGO en África, y otros factores secundarios han provocado una explosión en el crecimiento de dicha alga en el océano ATLÁNTICO.

A lo anterior, por el aumento de temperaturas del agua, las CORRIENTES OCEÁNICAS han sufrido modificaciones en su trayectoria, lo que ocasiona que tengamos una invasión masiva de algas que por desgracia para México recala en las costas de la península de Yucatán en el MAR CARIBE, que es donde tenemos la infraestructura turística principal de nuestro país. Nosotros mismos, por ese exceso y concentración de turismo, hemos modificado y dañado el ecosistema costero, lo cual agrava aún más la situación ecológica de la zona. Para darnos una idea, el primer hotel de Cancún que fue el HOTEL BOJÓRQUEZ, construido a principios de los años 70s , es decir en tan sólo 50 años pasó de ser una aldea de pescadores a tener mas de 100,000 cuartos de hotel en el llamado Caribe mexicano, con las consecuentes AFECTACIONES ECOLÓGICAS al sostener tanta gente local y turismo.

¿Dónde y cuándo se transforma este problema ECOLÓGICO en problema ECONÓMICO? Para empezar, en este 2026 están flotando frente a las costas de México 90,000 toneladas de sargazo constantemente y a las playas arriban 9,000 toneladas diarias!!!! Cantidad inimaginable e imposible de retirar. Estas dos cantidades son 27 veces mayores que las recibidas en promedio en los años pasados desde que empezó el problema en el año 2011.

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Vale la pena aclarar que éste es un problema mundial y no es un problema exclusivo de México, y no debemos de tomar la posición cómoda de echarle la culpa al gobierno. Este problema se origina por la sobrepoblación mundial, por la agricultura y ganadería intensiva para darnos de comer a tantos, por la industrialización que provoca el calentamiento global y nuestra ignorancia como especie dominante del planeta, ante los daños que estamos ocasionando. En este caso, lo que sí es EXCLUSIVO DE MÉXICO es la consecuencia, ya que hasta hoy se concentra en el CARIBE MEXICANO, quién sabe qué pase en los próximos años y se extienda a otras zonas y países.

La economía, que está siendo afectada y traducida a números, es la siguiente: El sector turismo en nuestro país aporta el 8.7% de el PIB nacional, recibimos casi 48 millones de visitantes internacionales, somos el 6º país con más turismo del planeta y muy próximos a ser el 5º, recibimos 35,000 millones de dólares por año de ingresos turísticos.

En el CARIBE MEXICANO, que es la zona afectada por el sargazo, se generan entre el 35 y el 40% de los ingresos turísticos del país, o sea que lo que está en juego en este caso es el 3.5% del PIB NACIONAL, o sea que es una auténtica amenaza ECONÓMICA contra la economía nacional, por lo que están siendo afectados 2 de los 5 millones de empleos que genera el sector turismo a nivel nacional.

Conclusión: El fenómeno de la invasión de los SARGAZOS provocada por los desequilibrios ecológicos ya mencionados es FÍSICAMENTE IMPOSIBLE DE CONTROLAR TOTALMENTE. Ese cambio de color en el mar, de ese MAR TURQUESA de nuestro Caribe a un color café y un olor a podredumbre está ya afectando fuertemente la llegada de turistas al Caribe mexicano. Como vemos, los orígenes son mundiales y no se pueden controlar al día de hoy. Así que la única lección positiva que debemos de sacar de esta situación es que DEBEMOS DE TENER UNA VISIÓN A MEDIANO PLAZO con todo lo que hacemos y afecta a nuestro entorno ecológico, ya que este desastre del sargazo no se solucionará en muchos años. A México nos toca pagar completa esta factura, aunque el origen además de nuestro sea de otros países y continentes.

"Nos tocó bailar con la mas fea". Pero fenómenos de esta magnitud se repetirán en otras partes del mundo si no corregimos el rumbo. Y YA VAMOS TARDE, como lo demuestra este caso.