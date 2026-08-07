Todos mentimos

“Gracias a ti he sabido que

la verdad es sólo un cabo

suelto de la mentira”.

Joaquín Sabina, “Embustera”

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La primera mentira es siempre negar que se miente: “Yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, es del demonio; la verdad es revolucionaria, es cristiana”, declaró el expresidente López Obrador en 2019. Sin embargo, según la consultora SPIN de Luis Estrada, nada más en sus mañaneras Andrés Manuel pronunció más de 110 mil mentiras y afirmaciones dudosas o no comprobadas. Lo sé bien porque a mí me difamó varias veces; lo mismo hizo con otros políticos y periodistas.

Sin embargo, López Obrador no es el único mentiroso. En su libro Everybody Lies (Todo el mundo miente) de 2017 Seth Stephens-Davidowitz, economista de Harvard, investigador de Google y articulista del New York Times, nos dice para empezar algo que ya sabíamos: “Todo el mundo miente, a los amigos, amantes, médicos, encuestadores y a sí mismo”. Pero añade algo sorprendente: “En las búsquedas de internet, la gente confiesa sus secretos”.

En el 2000 no se había publicado el libro, pero tenía la misma idea en mente cuando dije en el programa “Séptimo día” de Ciro Gómez Leyva y Denise Maerker el 28 de mayo: “Los medios mentimos, a veces adrede, a veces por otras razones”. La afirmación incomodó a todos los participantes en el panel y lo entiendo. Todos declararon nunca haber mentido. Yo seguramente habría dicho lo mismo: no recuerdo haber mentido nunca al aire o en mis escritos. Pero me quedaba claro que los medios mienten. Yo lo había constatado al revisar decenas de trabajos de medios diversos en temas sobre los que yo tenía información: muchas veces había errores, defensa de intereses o mentiras. Por eso sostuve en el programa que “necesitamos buenas leyes de difamación y de calumnia”, pero nunca permitir que el gobierno se convierta en censor.

La propia presidenta Sheinbaum mintió este 4 de agosto en la mañanera cuando presentó solo la primera parte del video, en la que digo “Los medios mentimos”, la cual repitió en tres ocasiones aunque estaba sacada de contexto, pero omitió la parte en la que argumentaba a favor de mejores leyes de difamación y calumnia y rechazaba la censura del gobierno. Le reconozco que al día siguiente pasó ya el argumento completo, pero es claro por el linchamiento del ejército de trolls y bots del gobierno en redes sociales que el propósito de la difamación ya se había logrado. “Calumnia que algo queda”, dice la sabiduría popular.

Los políticos mienten hasta cuando afirman que no mienten, pero en realidad lo hacen porque son humanos y porque la mentira los ayuda a alcanzar el poder, que es su objetivo principal. Los medios también mienten, o por lo menos así lo he constatado en algunos casos. De hecho, la mentira repetida mil veces, como aconsejaba Goebbels, es el arma principal de los youtubers y trolls que se ganan la vida con el chayote que les reparte el gobierno.

La solución, sin embargo, no es dar al Estado la facultad de decidir qué es verdadero o falso, opinión o información, propaganda o contenido. Ningún defensor de la audiencia hará un mejor trabajo que el televidente o radioescucha que decide qué oír o ver en radio o televisión. También Hugo Chávez argumentó en 2004 que su Ley Resorte era indispensable para proteger a niños y adolescentes de las mentiras de los medios, pero la legislación se convirtió en el primer paso para borrar la libertad de expresión en Venezuela.

Es inevitable que haya mentiras en los debates públicos, pero eso no debe ser razón para justificar la censura. Solo la libertad de expresión nos permitirá mostrar y descalificar las mentiras.

Miente Pemex

No fue suficiente que Pemex transfiriera crudo a las refinerías a precios altamente subsidiados. En el primer semestre de 2026 trasladó crudo y gas a Transformación Industrial sin costo, señala Francisco Barnés de Castro. Es la única manera de pretender que las refinerías son rentables.

www.sergiosarmiento.com