Aspectos generales de las finanzas públicas regionales

Es evidente que, para los grandes organismos internacionales, y en esto puedo hablar incluso de la CEPPAL, los ingresos públicos se han mantenido relativamente estables; sin embargo, hay una gran heterogeneidad y una evidente dificultad para incrementar el nivel de recaudación tributaria en los últimos años en la mayoría de los países. En el Caribe destaca el dinamismo de los gastos de capital por los esfuerzos de reconstrucción tras el paso de fenómenos naturales. Las cuentas fiscales de los gobiernos subnacionales se estabilizaron, pero mantuvieron una gran dependencia respecto de las transferencias de los gobiernos centrales equivalentes a las entidades federativas.

Lo que ha sucedido en México, donde la mayor parte de los recursos fiscales los tiene el gobierno federal, que reparte vía participaciones a las entidades federativas, y que incluso en el pasado favorecían a unos cuantos estados, hasta que se hicieron reformas al propio sistema de distribución, en la época en que me tocó participar tanto en la Secretaría de Hacienda como en la propia Coordinación Fiscal, representando a todas las entidades federativas.

Al tiempo se ha visto una aparente estabilidad en algunos de los países y hemos visto que han tenido que tomar decisiones de medidas tributarias y de restricción de gasto público. En algunos, reducciones de gastos salariales del gasto público en caso de empleados gubernamentales y ajustes en materia salarial. Así mismo, enfrentar el pago del servicio de la deuda y reducciones salariales en términos reales.

Si bien las deudas estatales de muchos países, se mantienen por debajo de los niveles registrados antes de la pandemia, existe una elevada dependencia respecto de las transferencias de los gobiernos centrales, que constituyen el ingreso fundamental de las entidades federativas.

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Se han hecho esfuerzos importantes en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, particularmente en el inicio de este siglo con la voluntad oficial y el trabajo de los estados. Por otro lado, el trabajo con algunos países miembros de la OLACEFS ha permitido potenciar y maximizar los ingresos de algunos estados y para tener un mejor uso de los mismos.

Durante estos tiempos, organismos como la CEPPAL, han trabajado en este fortalecimiento colectivo de la política fiscal, lo cual ha sido fundamental para entender la necesidad de avanzar en la consolidación de mecanismos de gobierno que aseguren una definición de prioridades de los estados.

Sí, se dieron crecimientos interesantes en algunos países; por ejemplo, en los casos de Argentina, México y Perú. En cuanto a los tipos de impuestos, la recaudación del IVA mostró una tendencia al alza. No olvidemos que el IVA es un impuesto regresivo, que grava independientemente del nivel de ingreso tanto al más pobre como al más rico. La maestra Ifigenia Martínez, en su momento, hizo propuestas que publicamos en la UNAM y en el Colegio de Nacional de Economistas, con reflexiones al respecto. En mi caso, que trabajé en la Secretaría de Hacienda durante muchos años, en la Coordinación Fiscal, también vimos que podemos y debemos complementar hoy.

En la época en que Francisco Gil fue Secretario de Hacienda, esto repercutió positivamente en países como Brasil y Ecuador. En México y en Paraguay se mostraron mayores ingresos derivados de impuestos selectivos al petróleo. En el caso de México, la recaudación del IEPS aplicado a los combustibles fue un poco mayor que la de 2023, como resultado del retiro de ciertos estímulos y subsidios.

En suma, en América Latina se ha avanzado en la medición periódica del costo fiscal de las renuncias tributarias. Actualmente, en 18 países se publican informes oficiales que lo cuantifican. Sin embargo, dada la diversidad de marcos y métricas aplicadas, hay que ser prudentes al respecto.

brunodavidpau@yahoo.com.mx