Trump, izquierdista

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"El autoritarismo atrae, simplemente, a la gente que no puede tolerar la complejidad; no hay nada intrínsecamente izquierdista o derechista en este instinto".

Anne Applebaum,

The Twilight of Democracy

Escucho muchos comentarios que califican a Donald Trump como un presidente de derecha o ultraderecha. Sin embargo, el Instituto Peterson para la Economía Internacional publicó en septiembre un artículo de Collen S. Hendrix que señalaba que "el control por el Estado de la economía de Estados Unidos, o socialismo, se ha expandido drásticamente en 2025 bajo una Casa Blanca y un Congreso republicanos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con información de V-Dem, la institución sueca que mide la calidad de las democracias, el artículo muestra que Estados Unidos era de 2010 a 2017 el tercer país del mundo con menor control del Estado sobre la economía, pero pasó al segundo lugar de 2018 a 2024. En 2025, sin embargo, Trump amplió de manera radical la intervención del gobierno en la economía, al grado que la Unión Americana se desplomó al lugar número 16 del mundo.

La mayor parte de este deterioro ha sido consecuencia de la adquisición de acciones por el gobierno, no de expropiaciones o nacionalizaciones, pero eso no borra la intensidad de la tendencia. "Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos ha adquirido un portafolio de acciones o instrumentos similares a acciones en más de 30 firmas en los sectores de semiconductores, minerales críticos y computación cuántica, siendo la adquisición más importante una participación de 10 por ciento en Intel negociada en 2025", escribió Hendrix.

El artículo solo valora la propiedad de empresas por el gobierno, pero el intervencionismo económico de Trump ha sido más notable en el comercio exterior. Los republicanos defendieron tradicionalmente el libre comercio. Ronald Reagan afirmaba, con razón, que los aranceles son impuestos que pagan los consumidores. También George Bush, padre, impulsó el comercio en libertad cuando negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En cambio, los demócratas, usualmente nacionalistas y proteccionistas, exigían la aplicación de aranceles a las importaciones.

Trump echó por la borda el libre comercio y ha aplicado aranceles a todo tipo de productos, incluso aquellos que el tratado comercial con México exenta. Como los mercantilistas del siglo XIX y los socialistas del XX, ha afirmado que este proteccionismo generará un renacimiento de la actividad industrial en su país, pero el único resultado ha sido subir los precios ante la irritación de consumidores y electores.

Las políticas migratorias de Trump, incluyendo sus redadas, han sido también contrarias a las de otros presidentes republicanos. Este 6 de noviembre se cumplirán 40 años de la amnistía migratoria decretada por Reagan en 1986, la cual otorgó residencia permanente, y un camino legal a la ciudadanía, a 3 millones de inmigrantes, muchos de ellos mexicanos, que habían vivido en Estados Unidos de forma ininterrumpida desde 1982.

Trump ha asumido otras políticas características de regímenes socialistas o autoritarios. Su rechazo a la libertad de prensa, por ejemplo, ha hecho que se le incluya en la lista de "Depredadores de la libertad de prensa 2026" de Reporteros sin Fronteras. Trump ha declarado que la prensa libre es el enemigo público número 1 de la Unión Americana.

Las designaciones de izquierda o derecha han sido rebasadas por la realidad. Hoy tenemos en el mundo unos cuantos gobiernos liberales, que respetan las libertades individuales, incluyendo las económicas, y muchos autoritarios de izquierda o de derecha. Trump no ha sido nunca liberal; es simplemente autoritario, pero en materia económica se inclina por el socialismo.

Nacionalidad

Parece que Beatriz Gutiérrez Müller sí inició el trámite para obtener la nacionalidad española. Según The Objective, el trámite habría sido aceptado el 30 de abril de 2025. La esposa de AMLO habría recibido, además, un trato preferente.

www.sergiosarmiento.com