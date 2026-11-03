Economía de Estados Unidos 2026

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Nadie derrumba a quien Dios apoya, nadie derrota a quien Dios protege, y nadie maldice a quien Dios bendice.

La economía de EEUU continúa siendo la más importante del mundo y tiene una influencia especial en países como Canadá, México, América Latina y en los mercados internacionales. Esta nación ubicada en el norte de América tiene una población de 349 millones de habitantes y esto la señala como el 3er. país más poblado del mundo, detrás de India y China. Su población reside en un 83 % de zonas urbanas y mantiene un ritmo de crecimiento del 0.5 % anual. La edad media de su población es de 39 años. Para analizar la situación económica del 3er. trimestre del 2026 es importante examinar lo siguientes aspectos: 1.- Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 2.- Inflación y costo de vida. 3.- Empleo y salarios. 4.- Tasas de interés y política monetaria. 5.- Comercio exterior y política arancelaria. 6.- Deuda pública y déficit fiscal. 7.- Perspectivas económicas para el cierre del 2026.

El PIB durante este 3er. trimestre en tasa anualizada creció en un 3.4 %. El desempleo fue del 4.2 %. La tasa de interés se manejó en un rango del 4 %. La inflación ascendió al 3.4 %. El crecimiento fue impulsado principalmente por el consumo de los hogares y las inversiones empresariales en Inteligencia Artificial, equipos tecnológicos y centros de datos. Sin embargo, algunas cifras se moverán al cierre del año ya que el Conference Board en su pronóstico estima que el crecimiento anual será del 2.3 % para todo el 2026, pese a los riesgos por los costos de energía, los aranceles y las cadenas de suministro. Los principales sectores que impulsan la economía norteamericana son la tecnología e inteligencia artificial ya que sus inversiones son muy importantes para el crecimiento económico. El ajuste total de empleo registra un total de 614,000 nuevas plazas (bajo crecimiento).

El comercio exterior muestra a este país como una gran potencia mundial, sin embargo, su déficit comercial aumentó a partir de agosto, a pesar de los aranceles aplicados a productos extranjeros. Su endeudamiento público a crecido tanto que el costo de financiar la deuda federal sigue siendo un tema importante para las cuentas públicas y mercados financieros.

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Como balance general para este país que tiene una superficie total de 9.83 millones de Km2 y es considerado el 3er. más grande del mundo por área total (detrás de Rusia y Canadá, disputando el puesto con China, según se calculen los territorios y fronteras), con un PIB per cápita anual de $ 75,500 dólares, una esperanza de vida de 81 años, una tasa de natalidad de 10.75 por cada 1000 habitantes, la economía estadounidense está creciendo, pero enfrenta presiones importantes como lo es su deuda pública la cual asciende a $ 40 BILLONES de dólares y su relación con el PIB es de 121%. La inversión y el consumo interno sostienen la actividad económica, mientras que la inflación, las tensiones comerciales y la moderación del nuevo empleo representan riesgos. Estados Unidos mostró su poderío económico y bélico a partir de la 1ª. Guerra Mundial (1914-1918) y actualmente tiene injerencia en temas políticos y económicos en casi todo el mundo.

Nota: Una persona a quien las mujeres admiran y los hombres respetan. Frase expresada por mi amigo Pepe Medlitch.

P.D. RESILIENCIA. EL ARTE DE

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