Violencia y redes

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"He traído arrastrando el cadáver de Héctor,

que entregaré a los perros para que lo

despedacen cruelmente, y degollaré ante

tu pira a doce hijos de troyanos ilustres,

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por la cólera que causó tu muerte".

Aquiles a Patroclo, en La Ilíada, canto XXIII

La violencia nos ha acompañado a lo largo de la historia. Si bien los políticos de hoy quieren culpar a los medios o a las malditas redes sociales, no hay ninguna razón para pensar que son el origen de la violencia.

Las expresiones literarias siempre han presentado y descrito la violencia sin generar ni más ni menos actos violentos. Los bardos que cantaban La Ilíada en la antigua Grecia describían, por ejemplo, los actos de crueldad de Aquiles, afectado por la muerte de Patroclo, quien no solo mató a Héctor, el héroe troyano, sino que perforó sus tobillos para arrastrarlo desde su carro de guerra y degolló a 12 guerreros de la orgullosa Ilión.

Ayer la presidenta Sheinbaum firmó un decreto para censurar los contenidos de plataformas y redes sociales, esas que López Obrador calificaba de "benditas" y que hoy descalifica por haber sido "tomadas" por la oposición. Dijo que lo hacía para proteger a niños y adolescentes. Afirmó que "las plataformas estuvieron de acuerdo. Lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad".

Las plataformas, sin embargo, están actuando bajo amenaza: "Le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital -declaró Sheinbaum--. Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaremos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas".

El gobierno prefiere no ser directamente el censor, para no enfrentar críticas, pero las plataformas, en la duda, preferirán censurar antes que defender la libertad de expresión. Los lineamientos son muy amplios y discrecionales. El decreto prohíbe que se permita a niños o adolescentes el acceso, exposición o recomendación de contenidos, imágenes y videos que generen o promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito. Que no nos sorprenda que se censuren obras literarias como La Ilíada o Lolita de Vladimir Navokov. El mito de Sísifo de Albert Camus podría ser censurado porque empieza con la frase: "No hay más que un problema filosófico realmente serio: el suicidio".

Nos dicen que solo se censurarán los contenidos que puedan ver o escuchar los menores, pero es muy difícil impedir a un joven el acceso a contenidos para adultos. Las plataformas preferirán cortar por lo sano y censurar todo antes que enfrentar sanciones. Por otra parte, el gobierno exige que las plataformas identifiquen y retiren de inmediato cuentas o contenidos que violen las reglas. No se necesitará una orden de un juez. La censura será inmediata y letal.

Si por lo menos esta censura sirviera para reducir la violencia, podríamos aceptarla, pero no hay razón para esperarlo. La violencia en México no desapareció cuando Ernesto Zedillo presionó a las televisoras en 1988 para retirar los programas de nota roja, como "Ciudad desnuda" y "Duro y directo". Tampoco cuando Felipe Calderón firmó con los medios en 2011 un acuerdo sobre la cobertura informativa de la violencia. La razón es que ni los medios ni las redes son los generadores de la violencia, como no lo eran tampoco los cantos de los bardos en la Grecia antigua. La violencia surge de la impunidad.

Penales

El secretario de seguridad Omar García Harfuch ha anunciado la construcción de seis nuevos penales para 18 mil reos. No dice, empero, que el 40 por ciento de los 231 mil reclusos están en prisión preventiva. Más que construir prisiones como Bukele, deberíamos descartar la obsesión de la 4T por encarcelar a personas sin sentencia y que no representan un peligro para la sociedad.

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