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Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

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Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

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Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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      VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

      En brazos de Don Juan tembló la dama.

      Por entonces el joven caballero no sabía nada de mujeres. Ningún hombre sabe mucho de mujeres. Los pocos años de Don Juan hacían que supiera todavía menos.

      Pensó que la dama temblaba de temor. Se equivocó: temblaba de deseo.

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      En esa ocasión no la poseyó. El sitio era poco propicio para la posesión. Pero una noche ella lo invitó a su alcoba. Entonces sí la amó en el lecho, y ahí mismo repitió el amor. Todavía, al despedirse, la tendió en el suelo y la amó por tercera vez.

      ¿Cuánto tiempo hace de eso?

      Mucho. 

      ¿Cuánto tiempo hace de eso? 

      Muy poco. 

      Ahora Don Juan encuentra de vez en cuando a la dama y recuerda aquella noche.

      ¿Cuánto tiempo hace de eso?

      Muy poco.

      ¿Cuánto tiempo hace de eso?

      Mucho.                                                            ¡Hasta mañana!...

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