Equipos de acceso en altura: guía para elegir entre andamios, escaleras y plataformas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Andamios, escaleras industriales o plataformas mecánicas: aprende a elegir el equipo de acceso en altura según el tipo de tarea, la frecuencia y el presupuesto de tu proyecto.

De acuerdo con la NOM-009-STPS-2011, los trabajos en altura representan una de las actividades con mayor índice de accidentabilidad en México. Buena parte de esos incidentes no ocurren por falta de equipo, sino por usar el equipo equivocado para la tarea.

Un operador sobre una escalera de tijera haciendo un trabajo de dos horas con las manos ocupadas, o un andamio montado para una intervención de 40 minutos... en ambos casos el problema no es el equipo, sino la elección.

Esta guía compara andamios, escaleras industriales y plataformas mecánicas de elevación desde cuatro criterios concretos: el tipo de tarea, la altura requerida, la frecuencia de uso y el presupuesto disponible.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El objetivo es que puedas asignar el equipo correcto a cada situación antes de que el proyecto comience.

Los cuatro criterios antes de elegir cualquier equipo

Antes de ir a las características de cada sistema, conviene establecer estos cuatro criterios y aplicarlos en orden para reducir el universo de opciones a uno o dos candidatos en la mayoría de los casos.

Altura de trabajo

Cada equipo tiene un rango donde opera con seguridad y eficiencia. Las escaleras industriales son adecuadas hasta los 6 metros en condiciones controladas; los andamios cubren desde obra baja hasta fachadas de edificios completos; las plataformas de elevación mecánica tienen modelos desde 4 metros hasta más de 20 metros de altura de trabajo, dependiendo del tipo.

Tipo de tarea y duración

Una inspección visual de 10 minutos no justifica el montaje de un andamio. Una soldadura estructural de cuatro horas a 8 metros no debería realizarse sobre una escalera. La pregunta clave es si la tarea exige que el operador tenga las manos libres, si necesita desplazarse lateralmente durante el trabajo y cuánto tiempo permanecerá en altura.

Frecuencia de uso

Una tarea puntual puede resolverse con renta. Una operación que se repite semana a semana en la misma planta o en distintas obras tiene un costo acumulado que eventualmente supera el de adquirir el equipo. Este cálculo cambia la decisión de manera significativa y es el que más se omite en la evaluación inicial.

Condiciones del entorno

El tipo de piso (concreto, tierra, superficie irregular), el espacio disponible para maniobrar y si el trabajo es en interior o exterior determinan qué equipo puede operar físicamente en el área. Una plataforma de tijera eléctrica estándar, por ejemplo, requiere superficie plana y firme; en exteriores con terreno irregular se necesita una plataforma de mayor capacidad o una articulada con estabilizadores.

Andamios: la opción para trabajos extensos y superficies amplias

El andamio es el sistema de referencia cuando el trabajo requiere cubrir un área larga o alta de forma sostenida. Su principal ventaja no es la altura, sino la cobertura horizontal y la posibilidad de tener varios operadores trabajando simultáneamente en distintos niveles.

Existen tres tipos principales en obra e industria.

El andamio tubular fijo es la opción estándar para fachadas y construcciones donde el perímetro de trabajo se mantiene constante durante días o semanas. Su montaje toma entre 4 y 8 horas según la extensión, requiere personal especializado y materiales anclados a la estructura, pero una vez armado ofrece una plataforma de trabajo amplia y estable a cualquier altura.

El andamio de torre móvil resuelve trabajos de interior: mantenimiento de techos industriales, pintura, instalaciones eléctricas o mecánicas en naves. Se monta sin anclajes permanentes y puede desplazarse con ruedas bloqueables entre puntos de trabajo. El montaje toma entre 30 y 60 minutos para un equipo de dos personas.

El andamio colgante se utiliza en trabajos de fachada a gran altura donde no es viable levantar un andamio desde el piso. Opera mediante un sistema de suspensión desde la azotea y el operador lo controla mecánicamente desde la misma plataforma.

El andamio es la elección correcta cuando el trabajo dura varios días en el mismo punto, cuando se necesita cubrir áreas amplias de fachada o techo, o cuando varios operadores deben trabajar en paralelo. También es la opción adecuada cuando el acceso es difícil y no hay posibilidad de maniobrar maquinaria en el área.

Sus limitaciones son igualmente claras: el tiempo de montaje y desmontaje eleva el costo de trabajos puntuales, requiere personal certificado para su armado y puede interferir con la operación normal de la planta si el espacio de interior es reducido.

Escaleras industriales: el recurso rápido con restricciones definidas

La escalera industrial es el equipo de acceso más disponible y, con frecuencia, el más utilizado fuera de su rango de aplicación óptimo. Su ventaja es la inmediatez: no requiere montaje, puede transportarse fácilmente y permite acceder a un punto de trabajo en segundos. Sus restricciones son igual de claras, y la NOM-009-STPS-2011 las establece de manera explícita.

Los tipos más usados en construcción y mantenimiento son los siguientes.

La escalera extensible llega hasta 12 metros en modelos profesionales, pero su uso seguro requiere apoyo en una superficie firme y un ángulo de inclinación de entre 65° y 75°. Es adecuada para accesos rápidos, no para permanecer en ella mientras se trabaja con ambas manos ocupadas.

La escalera de tijera con plataforma ofrece una base de trabajo más estable y es la más utilizada en mantenimiento industrial, bodegas y almacenes. Disponible en aluminio de 3 a 10 peldaños, con capacidades de carga de hasta 150 kg según el modelo. La protección dorsal es obligatoria a partir de los 3 metros de altura.

La escalera multifuncional combina función de tijera, extensible y escalera de apoyo en un solo equipo. Es la opción más versátil para contratistas que trabajan en distintos tipos de espacios y necesitan un solo equipo que cubra diferentes configuraciones.

La restricción más importante: la escalera no es un puesto de trabajo estable para tareas que requieran las manos libres de forma continua. Trabajos de más de 30 minutos en la misma posición, operaciones que exigen aplicar fuerza lateral o actividades donde el operador necesita herramientas en ambas manos requieren un sistema de acceso diferente.

El uso inadecuado de escaleras en este tipo de tareas es la causa más frecuente de caídas por equipo inapropiado, no por fallo del equipo en sí.

Plataformas mecánicas de elevación: cuándo justifican la inversión

Las plataformas de elevación mecánica, conocidas también como PEMP (Plataformas Elevadoras Móviles de Personal), resuelven simultáneamente las limitaciones de las escaleras y los andamios.

Ofrecen una superficie de trabajo estable a la altura exacta que se necesita, con capacidad de reposicionamiento sin desmontaje. El operador entra a la cesta, sube al nivel de trabajo y, al terminar, baja y avanza al siguiente punto.

La diferencia entre los tres tipos disponibles determina en qué escenarios aplicar cada uno.

La plataforma de tijera eléctrica es la más utilizada en interiores industriales. Sube verticalmente y proporciona una superficie de trabajo amplia, ideal para instalaciones en techos de naves, mantenimiento de líneas de producción o trabajos que requieran varios operadores en la misma plataforma. Requiere piso plano y firme. Los modelos estándar alcanzan entre 6 y 12 metros de altura de trabajo; los de mayor capacidad llegan a los 18 metros. El tiempo de despliegue (desde que el operador sube hasta que está en posición de trabajo) es inferior a tres minutos.

La plataforma articulada agrega movilidad lateral y capacidad de superar obstáculos en el recorrido hacia el punto de trabajo. Es la opción para espacios con obstrucciones, esquinas de difícil acceso o geometrías irregulares. Puede operar tanto en interior como en exterior en modelos con tracción 4×4. Su radio de trabajo horizontal la hace indispensable en proyectos de instalaciones donde el acceso vertical directo no es posible.

La plataforma telescópica está diseñada para grandes alturas y acceso puntual. Con alcances de trabajo que van de 15 a más de 30 metros en modelos industriales, es el equipo indicado para trabajos en fachadas de edificios de gran altura, mantenimiento de estructuras industriales o instalaciones en exteriores donde la plataforma articulada no tiene el alcance suficiente.

Una comparación que ilustra la diferencia operativa: para mantener 20 luminarias distribuidas en el techo de una nave de 2,000 m², un andamio de torre requeriría entre 8 y 12 desplazamientos con desmontaje y montaje parcial en cada movimiento. Una plataforma de tijera eléctrica cubre el mismo espacio en un turno de trabajo sin interrupciones de montaje y con un solo operador.

Los equipos de acceso en altura LGMG disponibles en México cubren este rango de aplicaciones con soporte técnico y refacciones en el país.

Tabla comparativa y guía de decisión

La regla de decisión que resume los cuatro criterios:

Si el trabajo dura más de dos horas en el mismo punto o requiere cubrir un área extensa de manera continua, el andamio es el sistema más eficiente. Si el trabajo es puntual —menos de 30 minutos— y no exige tener las manos libres de forma continua, la escalera industrial es suficiente. Si el trabajo es recurrente, requiere movilidad durante la jornada o implica mantener las manos libres a altura constante, la plataforma mecánica es la opción que optimiza tiempo y seguridad.

El costo que no se calcula: rentar lo que ya deberías tener

La mayoría de las constructoras y empresas industriales con operaciones regulares en altura evalúan cada equipo por su precio de renta mensual. Lo que rara vez se calcula es el costo total acumulado a doce meses.

Una plataforma de tijera eléctrica con un costo de renta mensual promedio de entre 18,000 y 25,000 pesos, dependiendo de las especificaciones y la región, suma entre 216,000 y 300,000 pesos al año. Si esa plataforma se usa de manera continua, el punto de equilibrio frente a la compra propia puede alcanzarse en menos de 18 meses.

Con acceso a financiamiento directo para maquinaria de construcción nueva a 12 meses sin intereses, el costo mensual requerido resulta comparable al de la renta, pero con la diferencia de que al final del período el equipo pertenece a la empresa.

Este análisis no aplica a proyectos únicos o de duración definida —para esos casos, la renta sigue siendo la decisión correcta—, pero para empresas con operaciones permanentes en altura, el cálculo merece hacerse antes de renovar el siguiente contrato.

Conclusión

La elección del equipo de acceso en altura no depende del presupuesto disponible ni del equipo que se tenga más a la mano. Depende del tipo de tarea, la duración, la frecuencia y las condiciones del entorno. Un equipo inadecuado no es solo menos eficiente: es más riesgoso, porque coloca al operador en condiciones para las que ese sistema no fue diseñado.

Aplicar los cuatro criterios de esta guía antes de cada proyecto reduce el tiempo de preparación, mejora la seguridad operativa y, en operaciones recurrentes, puede transformar un gasto variable mensual en un activo con retorno medible.