Expo Potosí Industrial 2026: impulso clave para San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P., 10 de junio de 2026. Más de 60 líderes empresariales, directivos de compañías nacionales e internacionales, representantes gubernamentales y especialistas del sector financiero participaron en el Desayuno Ejecutivo iMatch.mx: Panorama Económico 2026, un encuentro estratégico que sirvió como plataforma para analizar el entorno económico global y presentar oficialmente Expo Potosí Industrial 2026, el evento industrial más importante del Bajío.

Realizado en el Courtyard by Marriott San Luis Potosí Los Lagos, el encuentro reunió a representantes de empresas como General Motors, Becton Dickinson, AGC Automotive, Ronal, Linde & Wiemann, así como organismos empresariales, instituciones académicas y autoridades de los distintos niveles de gobierno, consolidando un espacio de diálogo enfocado en el desarrollo económico regional, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

La jornada fue inaugurada por Alfonso Rodríguez Baldazo, Director de Desarrollo Económico de Villa de Reyes, quien destacó la importancia de generar espacios de vinculación que permitan fortalecer la competitividad del municipio y de la región.

Posteriormente, Juan Carlos Valladares Eichelmann, Diputado Federal e integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento al T-MEC de la Cámara de Diputados, compartió una visión sobre las oportunidades que ofrece la integración económica de Norteamérica para San Luis Potosí, particularmente en materia de nearshoring, proveeduría e inversión productiva.

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En representación del Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Mtro. Mario García Valdez, participó la Lic. Martha Patricia Ávalos Cedillo, Directora de Comercio de la SEDECO, quien reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con la generación de condiciones que impulsen la inversión, el crecimiento industrial y el desarrollo de proveedores locales, elementos fundamentales para mantener el dinamismo económico que distingue a San Luis Potosí.

Uno de los momentos más relevantes del programa fue la conferencia magistral “Panorama Económico 2026”, impartida por Eduardo Rodríguez Rivera, FX & Rates Corporate Sales Manager de HSBC México, quien presentó un análisis sobre los principales indicadores económicos, mercados financieros, perspectivas de crecimiento, tipo de cambio y tendencias que influirán en la toma de decisiones empresariales durante los próximos años.

Durante el evento, Fermín Rodríguez Sosa, Director General de Genera Softlanding y fundador del ecosistema iMatch.mx, presentó oficialmente Expo Potosí Industrial 2026, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre de 2026 en el Centro de Negocios Potosí.

La exposición reunirá a líderes industriales, compradores, proveedores, instituciones académicas, organismos empresariales y autoridades de México y Norteamérica con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro, generar oportunidades de negocio y consolidar al Bajío como una de las regiones industriales más competitivas del continente.

El encuentro concluyó con una sesión de networking ejecutivo en la que empresarios y autoridades intercambiaron perspectivas, identificaron oportunidades de colaboración y reafirmaron la importancia de trabajar bajo el modelo de triple hélice: gobierno, industria y academia, como motor del desarrollo económico regional.

El Desayuno Ejecutivo iMatch.mx confirmó que el futuro industrial de San Luis Potosí se construye a través de la colaboración estratégica entre quienes toman las decisiones de inversión, innovación y crecimiento económico en la región.