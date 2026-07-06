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Embajada británica tras eliminación de México: "Ha sido un honor"

El encuentro deportivo fue calificado como una celebración de la relación bilateral que supera los 200 años.

Por El Universal

Julio 06, 2026 12:17 p.m.
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Embajada británica tras eliminación de México: "Ha sido un honor"
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      Después de que Inglaterra eliminó a México en el Mundial 2026, la embajada británica en nuestro país celebró el triunfo y envió un mensaje de amistad entre ambas naciones.


      La embajada indicó que "Inglaterra continúa el viaje mundialista": "¡Ha sido un honor compartir este momento histórico entre nuestros países!".

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      "Competidores por algunos minutos, pero amigos desde hace más de 200 años, ¡unidos por una sólida relación de colaboración e intercambio!", dijo la embajada en sus redes sociales.
      Previo al encuentro, la representación diplomática británica señaló que representaba "una oportunidad extraordinaria" de celebrar los "profundos lazos históricos" que unen a ambas naciones no sólo en el deporte, "sino en otros ámbitos que conectan a nuestros pueblos desde hace más de dos siglos".
      "El partido entre Inglaterra y México es mucho más que un encuentro deportivo. Es una celebración de la amistad que une a nuestros países y de una historia compartida que inició con la llegada de los mineros británicos a Hidalgo a finales del siglo XIX, pero que se puede ver también en muchos otros ámbitos que van desde la cultura y el arte hasta los intercambios educativos, la cooperación para combatir el cambio climático y el comercio.
      "Casi dos siglos después de que iniciamos relaciones diplomáticas, seguimos compartiendo valores a través del deporte como la unidad, el respeto y la convivencia. Estoy segura de que aficionados de ambos países disfrutarán de esta gran fiesta del futbol", expresó Susannah Goshko, embajadora británica en México.

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