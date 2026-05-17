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38 detenidos en las últimas 24 horas

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
38 detenidos en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 38 personas por su presunta participación en diversos hechos constitutivos de delito y faltas administrativas. Esto, como resultado de los dispositivos permanentes de seguridad, prevención y vigilancia desplegados en las cuatro regiones de la entidad, 

Durante las acciones, los agentes estatales aseguraron 97 dosis de "cristal", 52.6 gramos de marihuana y dos cámaras de videovigilancia presuntamente utilizadas para monitorear movimientos policiales y actividades ilícitas.

Asimismo, en coordinación con la División Caminos de la Guardia Civil Estatal, se recuperaron tres vehículos con reporte de robo y se aseguraron seis unidades más relacionadas con distintos hechos delictivos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró refrendar "su compromiso de fortalecer las acciones coordinadas a favor de la seguridad, preservar el orden y salvaguardar la tranquilidad de las familias potosinas".

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