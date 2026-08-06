38 personas detenidas en las últimas horas

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En las últimas horas, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a 38 personas por su probable participación en diversos hechos constitutivos de delito, como posesión de estupefacientes, homicidio culposo, ataque peligroso, violencia familiar, delitos contra la seguridad vial, robo, allanamiento y conducción de vehículos con reporte de robo o placas sobrepuestas.

Como resultado de los distintos operativos de seguridad y vigilancia, fueron localizadas 10 unidades, cuatro de ellas con reporte de robo, que quedaron a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Mediante labores de inteligencia y la coordinación interinstitucional, la GCE aseguró 90.5 kilogramos de marihuana, 64 dosis de una sustancia con características propias del "cristal" y dos de "crack", así como ocho artefactos conocidos como "ponchallantas".

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantendrá acciones permanentes de vigilancia, prevención e inteligencia en las cuatro regiones.

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