Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás
La Policía Municipal y paramédicos atendieron el incidente reportado por vecinos.
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TANLAJÁS.- Un hombre falleció y otro más sufrió lesiones luego de un accidente en motocicleta sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale.
El infortunado respondió en vida al nombre de Marcelo, tenía 36 años de edad y era vecino del ejido Las Armas.
La noche de este martes viajaba en compañía de otro hombre a bordo de una motocicleta sobre la carretera federal número 85.
Sin embargo, en el tramo Agua Hedionda-Las Armas, a la altura del ejido Quelabitadz Calabazas, ambos cayeron de la unidad y quedaron tendidos sobre la vía de circulación.
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Vecinos del sector reportaron el percance al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que acudieron oficiales de la Policía Municipal de Aquismón, paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias.
Marcelo ya no contaba con signos vitales. Su acompañante sobrevivió, pero debido a que presentaba múltiples lesiones fue trasladado al Hospital Básico Comunitario de Aquismón.
La zona fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos se encargarían del procesamiento de los indicios y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.
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