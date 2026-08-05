Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TANLAJÁS.- Un hombre falleció y otro más sufrió lesiones luego de un accidente en motocicleta sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale.

El infortunado respondió en vida al nombre de Marcelo, tenía 36 años de edad y era vecino del ejido Las Armas.

La noche de este martes viajaba en compañía de otro hombre a bordo de una motocicleta sobre la carretera federal número 85.

Sin embargo, en el tramo Agua Hedionda-Las Armas, a la altura del ejido Quelabitadz Calabazas, ambos cayeron de la unidad y quedaron tendidos sobre la vía de circulación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Vecinos del sector reportaron el percance al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que acudieron oficiales de la Policía Municipal de Aquismón, paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias.

Marcelo ya no contaba con signos vitales. Su acompañante sobrevivió, pero debido a que presentaba múltiples lesiones fue trasladado al Hospital Básico Comunitario de Aquismón.

La zona fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos se encargarían del procesamiento de los indicios y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.