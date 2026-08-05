logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás

La Policía Municipal y paramédicos atendieron el incidente reportado por vecinos.

Por Huasteca Hoy

Agosto 05, 2026 09:43 a.m.
A
Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TANLAJÁS.- Un hombre falleció y otro más sufrió lesiones luego de un accidente en motocicleta sobre la carretera federal Valles-Tamazunchale.

      El infortunado respondió en vida al nombre de Marcelo, tenía 36 años de edad y era vecino del ejido Las Armas.

      La noche de este martes viajaba en compañía de otro hombre a bordo de una motocicleta sobre la carretera federal número 85.

      Sin embargo, en el tramo Agua Hedionda-Las Armas, a la altura del ejido Quelabitadz Calabazas, ambos cayeron de la unidad y quedaron tendidos sobre la vía de circulación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Vecinos del sector reportaron el percance al Sistema de Emergencias 9-1-1, por lo que acudieron oficiales de la Policía Municipal de Aquismón, paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias.

      Marcelo ya no contaba con signos vitales. Su acompañante sobrevivió, pero debido a que presentaba múltiples lesiones fue trasladado al Hospital Básico Comunitario de Aquismón.

      La zona fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos se encargarían del procesamiento de los indicios y del traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás
      Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás

      Un muerto y un lesionado tras caer de motocicleta en Tanlajás

      SLP

      Huasteca Hoy

      La Policía Municipal y paramédicos atendieron el incidente reportado por vecinos.

      Reaprehenden a pareja de asaltantes de Pozos
      Reaprehenden a pareja de asaltantes de Pozos

      Reaprehenden a pareja de asaltantes de Pozos

      SLP

      Redacción

      Detienen a presunto asesino de Dalias
      Detienen a presunto asesino de Dalias

      Detienen a presunto asesino de Dalias

      SLP

      Redacción

      Tras las rejas, hombre que atacó a un menor
      Tras las rejas, hombre que atacó a un menor

      Tras las rejas, hombre que atacó a un menor

      SLP

      Redacción