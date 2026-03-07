Abandonan vehículo tras dar muerte a una motociclista
Elementos de Seguridad Pública localizaron la camioneta en Los Naranjos
Tamazunchale.- Una mujer que viajaba en motocicleta perdió la vida, luego de que una camioneta la embistió, a inmediaciones de la localidad Ixtapalaco. La unidad fue hallada abandonada.
El viernes por la noche, Lizbeth, vecina del barrio San Miguel, salió de su casa y se dirigía a Matlapa —donde laboraba— a bordo de una motocicleta.
Sin embargo, a la altura de la localidad Ixtapalaco fue chocada por una camioneta blanca de doble cabina, cuyo conductor, lejos de detenerse para ayudarla, se dio a la fuga, incluso chocó contra dos vehículos, pero ni eso lo detuvo.
Lizbeth quedó tendida a la orilla de la cinta asfáltica con múltiples fracturas, y cuando arribaron los socorristas ya no tenía signos vitales.
Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal localizaron la camioneta abandonada en la calle Enrique Gandhi, a la altura de la colonia Los Naranjos.
La Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones para dar con el responsable.
