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Aparatoso choque con volcadura en Circuito Potosí

El accidente ocurrió a la altura de colonia Puerta Real, sin reportes de personas lesionadas

Por Redacción

Agosto 28, 2026 01:25 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

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      Este viernes, se registró un choque y volcadura en el Circuito Potosí, a la altura de la colonia Puerta Real en Soledad.

      El reporte ocurrió después de las 11:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil KIA circulaba sobre Paseo de los Nogales.

      Al incorporarse a Periférico, impactó a una camioneta que circulaba con dirección a la carretera de salida a Matehuala. 

      La camioneta Saturn, tras el impacto, perdió el control e impactó con el muro de contención para finalmente terminar volcada sobre el carril derecho.

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      Solo se reportaron daños materiales. Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente.

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