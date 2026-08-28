Aparatoso choque con volcadura en Circuito Potosí
El accidente ocurrió a la altura de colonia Puerta Real, sin reportes de personas lesionadas
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Este viernes, se registró un choque y volcadura en el Circuito Potosí, a la altura de la colonia Puerta Real en Soledad.
El reporte ocurrió después de las 11:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil KIA circulaba sobre Paseo de los Nogales.
Al incorporarse a Periférico, impactó a una camioneta que circulaba con dirección a la carretera de salida a Matehuala.
La camioneta Saturn, tras el impacto, perdió el control e impactó con el muro de contención para finalmente terminar volcada sobre el carril derecho.
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Solo se reportaron daños materiales. Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente.
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