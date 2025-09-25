Accidentes en carreteras de la Huasteca dejan dos lesionados

Una ambulancia del ISSSTE se estrelló contra un muro de contención en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 340, en las inmediaciones del puente Santa Isabel, cercano al ejido Palmira.

La unidad, perteneciente a la clínica del ISSSTE y que se desplazaba de Ciudad Valles hacia Tamazunchale, salió del carril y se impactó de frente contra el muro de concreto que divide los carriles. El conductor resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Poco después llegaron compañeros de la misma institución para auxiliarlo, no se informó si había más personas a bordo. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la ambulancia accidentada.

Fotos: Huasteca Hoy

En otro suceso, un hombre en presunto estado de ebriedad y que conducía una camioneta, sufrió un accidente y resultó lesionado.

Fue la noche del miércoles, cuando el sujeto identificado como Jorge, de 39 años de edad, vecino del ejido Los Sabinos, salió a toda velocidad de ese poblado, en una camioneta Ford F-150.

Sin embargo, en vez de incorporarse a la carretera federal Valles-Mante, se siguió de frente y su unidad cayó a un desnivel, quedando entre la maleza.

Vecinos de la zona de inmediato fueron a ayudarlo, y lo encontraron tirado a unos metros de la camioneta. Se presume salió 'disparado' por una de las ventanillas.

Poco después arribaron a su auxilio brigadistas de Comisión Nacional de Emergencias así como paramédicos de la Cruz Roja.

Debido a que sus lesiones eran graves, fue trasladado de urgencia a un hospital y la camioneta quedó bajo resguardo de los militares de la Guardia Nacional.