Caen 2 por robar $40,000 a una tienda de conveniencia

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron un mandamiento judicial en contra de Juan “N” y Carlos “N”, por el presunto delito de robo calificado en una tienda de conveniencia de la Zona Metropolitana Potosina.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), los imputados son señalados por un robo con violencia ocurrido en marzo de 2025, en el que sustrajeron aproximadamente 40 mil pesos de un negocio comercial perteneciente a una franquicia nacional.

Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio integraron la carpeta de investigación con la cual se obtuvieron las órdenes de aprehensión correspondientes por parte de un Juez de control.

Con ello, los elementos de la PDI iniciaron la búsqueda de Carlos “N”, quien fue localizado en la avenida Benito Juárez, en la capital potosina; al ser identificado, se le informó sobre el ordenamiento en su contra, así como de sus derechos constitucionales.

Por otra parte, Juan “N” fue notificado en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde se encontraba interno por diverso delito y tuvo conocimiento del nuevo proceso penal que se desarrolla en su contra.

Ambos imputados permanecerán internos en el centro de reinserción mencionado, a disposición de la autoridad judicial que los requiere.