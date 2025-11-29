logo pulso
AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Seguridad

Adulto mayor fallece atropellado en la 71 y Circuito Potosí

El presunto responsable huyo de la escena esta madrugada

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 10:13 a.m.
Adulto mayor fallece atropellado en la 71 y Circuito Potosí

Un hombre de la tercera edad perdió la vida arroyado y muerto en el cruce de la calle 71 y Circuito Potosí, en la colonia Prados, Primera Sección. El vehículo que se presume lo embistió se dio a la fuga.

El reporte antes de las 07:00 de la mañana de este sábado y tras el reporte, al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes al valorar al hombre lo encontraron sin signos vitales .

El área fue asegurada por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) para agilizar las labores a la Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del estado quienes tomaron indicia a para poder determinar las causas del deceso del masculino de la tercera edad.

Trágico accidente: menor de 12 años muere atropellado en el Circuito Potosí

El conductor del vehículo implicado se detuvo metros más adelante con la bicicleta aún bajo la unidad; autoridades ya investigan el caso

