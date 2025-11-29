logo pulso
Seguridad

Aprehenden a sujeto con dosis de "cristal"

Por Redacción

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Con resultados efectivos en materia de seguridad y prevención, la Guardia Civil Estatal continúa trabajando con personal de la Defensa, derivando a una estrategia integral para garantizar la paz de las familias potosinas.

Durante los trabajos de inteligencia, desarrollados en el municipio de Tierra Nueva, agentes estatales y militares lograron la detención de Luis “N” de 26 años, a quien se le aseguraron ocho dosis de metanfetaminas. 

Cabe señalar que, el presunto, podría estar relacionado en actividades que solo buscan vulnerar la paz de las familias potosinas, por ello con esta detención se evitó que dichas acciones continuaran cometiéndose.

A través de los diferentes operativos de seguridad, los tres órdenes de Gobierno trabajan de forma firme, para garantizar la paz en las cuatro regiones de este Potosí sin límites.

