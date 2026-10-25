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Seguridad

Agarran a vendedora de cristal en Abastos

Un hombre huyendo alertó a los oficiales que patrullaban sobre la avenida José de Gálvez

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Agarran a vendedora de cristal en Abastos
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      Con un total de 86 dosis de metanfetamina, una mujer, aparente narcomenudista, fue detenida en la Central de Abastos, por oficiales de la  Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital.

      La corporación municipal informó que, en seguimiento a las acciones operativas contra la distribución de estupefacientes, agentes de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción arrestaron a la sospechosa en la avenida José de Gálvez, señalada por su probable participación en delitos contra la salud.

      La mujer fue detectada al momento de recibir dinero de un hombre que, al percatarse de la presencia policial, huyó del lugar. Tras realizarle una inspección preventiva, la mujer identificada como Alexa "N" de 27 años, fue encontrada en posesión de 86 bolsas tipo ziploc con una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal, con un peso aproximado de 27.1 gramos, además de dinero en efectivo, una báscula gramera y una hoja con nombres y números escritos.

      Ante el probable hecho constitutivo de delito, la mujer fue informada de su detención y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con los indicios asegurados, para las investigaciones correspondientes y que le sea determinada su situación legal.

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      Cabe resaltar que con este aseguramiento, la Policía de la capital ya suma 24 detenciones relacionados con narcomenudeo en la Central de Abastos, durante los últimos meses.

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