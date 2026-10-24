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Seguridad

Detienen a mujer con 86 dosis de cristal en Abastos

Policías municipales localizaron bolsas con presunta droga, efectivo y una báscula en Gálvez.

Por Redacción

Octubre 24, 2026 06:28 p.m.
A
La SSPC reportó el hallazgo de 86 bolsas con presunto cristal

La SSPC reportó el hallazgo de 86 bolsas con presunto cristal

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      Una mujer de 27 años fue detenida en la avenida José de Gálvez, en la zona de Abastos, luego de que policías municipales le localizaron 86 bolsas con una sustancia granulada con características similares al cristal, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital.

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      De acuerdo con el reporte oficial, agentes de la Unidad Mixta de Intervención y Reacción observaron a la mujer cuando recibía dinero de un hombre. Al advertir la presencia policial, el individuo huyó del lugar.

      Durante una inspección preventiva, los oficiales encontraron las 86 bolsas tipo ziploc, además de dinero en efectivo, una báscula gramera y una hoja con nombres y números escritos.

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      La corporación indicó que la detención ocurrió durante acciones operativas contra el narcomenudeo

      No precisó el peso de la sustancia ni el monto del dinero localizado, y tampoco informó sobre la detención del hombre que escapó.

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