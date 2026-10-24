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Seguridad

Custodio regio hurta camioneta de valores; fue detenido en SLP

La colaboración entre fiscalías potosina y de Nuevo León permitió la captura del presunto responsable

Por Redacción

Octubre 24, 2026 09:58 a.m.
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Foto: FGESLP

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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) logró la captura de Gaudencio "N", señalado por su probable participación en el robo de más de 600 mil pesos que eran transportados en una camioneta de valores en Monterrey, Nuevo León.

      Los hechos ocurrieron en marzo de 2018, cuando una camioneta blindada recolectaba dinero de diversos establecimientos en Monterrey. Al llegar a un establecimiento en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Washington, uno de los custodios descendió para realizar sus labores, pero al regresar, su compañero y la unidad habían desaparecido.

      Según las investigaciones, Gaudencio "N", quien se desempeñaba como custodio, presuntamente aprovechó ese momento para huir con el vehículo, localizado posteriormente en otro punto de la ciudad, sin el dinero que transportaba.

      Mediante la colaboración entre las Fiscalías de San Luis Potosí y Nuevo León, elementos de la Policía de Investigación (PDI) establecieron la posible ubicación del señalado y desplegaron acciones que culminaron con su captura en la zona Centro de la capital potosina, en cumplimiento de una orden de aprehensión por robo.

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      El detenido fue informado de sus derechos y quedó bajo resguardo, en espera de su entrega a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, para su traslado y presentación ante la autoridad judicial que lo requiere.

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