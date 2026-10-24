Hallan motocicleta en arroyo, pero no al conductor

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CIUDAD VALLES.- El hallazgo de una motocicleta dañada, en el fondo de un arroyo movilizó a elementos de seguridad, en las inmediaciones del fraccionamiento Monte Alegre y la colonia Doracely.

Fue sobre la calle Gardenia donde la anoche se localizó la motocicleta Italika, que tenía daños cuantiosos, aparentemente por accidente de tránsito.

Sin embargo, en el lugar no se encontraba el conductor ni alguna otra persona que pudiera explicar cómo terminó la unidad dentro del cauce.

Veladores de la CTM y elementos de la Policía Municipal acudieron para verificar el reporte y revisar los alrededores, pero no encontraron a nadie relacionado con el vehículo.

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La unidad quedó bajo resguardo de los policías, quienes la pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado.