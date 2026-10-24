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Recuperan dos carros con reporte de robo

Por Redacción

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan dos carros con reporte de robo
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      En diferentes hechos, la Policía Municipal localizó dos vehículos con reporte de robo, uno en el Barrio de Santiago y otro en la colonia Flores Magón, esto durante labores de vigilancia y prevención sobre los cuadrantes centro y oriente de la ciudad.

      La primera localización se suscitó en calles del Barrio de Santiago, luego de que oficiales de Guardia Municipal fueron informados de la presencia de un vehículo aparentemente abandonado,  mismo que correspondía a una unidad con reporte de robo reciente. 

      En la calle Ignacio López, ubicaron un vehículo marca Volkswagen Jetta color beige, el cual correspondía con las características a la unidad reportada con reporte de robo del pasado lunes 19 de octubre.

      La segunda unidad fue localizada durante patrullajes preventivos en el cuadrante oriente de la ciudad, sobre el Eje 100 en la colonia Flores Magón.

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      Ahí los agentes municipales visualizaron un vehículo sedan marca Dodge Neón color azul marino y al verificar el estatus en la Base de Datos Policial del C4 Municipal, se constató que contaba con reporte de robo desde el pasado sábado 10 de octubre. 

         En ambos casos, se solicitó el arribo de una grúa para depositar las unidades en una pensión, en tanto los reportes de cada hallazgo se turnaron a la autoridad ministerial para las investigaciones conducentes y ahora serán entregados a sus legítimos propietarios. 

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