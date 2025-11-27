Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo
Los atacantes lograron escapar, dejando un vehículo abandonado
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre un ataque y aseguramiento de un vehículo en El Naranjo.
En un parte informativo, explicó que tras acciones de la SSPC en la Huasteca, agentes de la Guardia Civil aseguraron un automóvil en cuyo interior había artefactos metálicos y drogas.
Esto, luego de que las fuerzas del orden repelieron una agresión por parte de los ocupantes de un Nissan "Altima" y al iniciarse la persecución de los presuntos, éstos huyeron en distintas direcciones.
En el bulevar Miguel Hidalgo abandonaron la unidad, "en cuyo interior había 'poncha llantas' y bolsas azules que contenían 'cristal'".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Fotos: SSPC
Los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la FGE, informó la SSPC.
Sin localizar, dos agentes de SSPC
Los colaboradores de Harfuch desaparecieron en Jalisco
no te pierdas estas noticias
Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo
Redacción
Los atacantes lograron escapar, dejando un vehículo abandonado
Dan cárcel a "huachicolero" detenido en carretera a Matehuala
Pulso Online
Raúl E es sentenciado a siete años y seis meses de prisión y pagará multa a favor de Pemex
Detienen a joven por presunto robo en Bodega Aurrerá del Centro
Redacción
Policía capitalina arresta a un joven sorprendido ocultando mercancía valuada en 1,039 pesos en Bodega Aurrerá del Centro.