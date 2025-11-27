logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo

Los atacantes lograron escapar, dejando un vehículo abandonado

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 02:08 p.m.
A
Fotos: SSPC

Fotos: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre un ataque y aseguramiento de un vehículo en El Naranjo.

En un parte informativo, explicó que tras acciones de la SSPC en la Huasteca, agentes de la Guardia Civil aseguraron un automóvil en cuyo interior había artefactos metálicos y drogas.

Esto, luego de que las fuerzas del orden repelieron una agresión por parte de los ocupantes de un Nissan "Altima" y al iniciarse la persecución de los presuntos, éstos huyeron en distintas direcciones.

En el bulevar Miguel Hidalgo abandonaron la unidad, "en cuyo interior había 'poncha llantas' y bolsas azules que contenían 'cristal'".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos: SSPC

Los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la FGE, informó la SSPC

LEA TAMBIÉN

Sin localizar, dos agentes de SSPC

Los colaboradores de Harfuch desaparecieron en Jalisco

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo
Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo

Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo

SLP

Redacción

Los atacantes lograron escapar, dejando un vehículo abandonado

Dan cárcel a huachicolero detenido en carretera a Matehuala
Dan cárcel a huachicolero detenido en carretera a Matehuala

Dan cárcel a "huachicolero" detenido en carretera a Matehuala

SLP

Pulso Online

Raúl E es sentenciado a siete años y seis meses de prisión y pagará multa a favor de Pemex

Detienen a joven por presunto robo en Bodega Aurrerá del Centro
Detienen a joven por presunto robo en Bodega Aurrerá del Centro

Detienen a joven por presunto robo en Bodega Aurrerá del Centro

SLP

Redacción

Policía capitalina arresta a un joven sorprendido ocultando mercancía valuada en 1,039 pesos en Bodega Aurrerá del Centro.

Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje
Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje

Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje

SLP

Huasteca Hoy

El conductor, de unos 50 años, se desplomó de manera repentina; autoridades presumen un infarto