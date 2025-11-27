Agentes de la GCE repelen agresión en El Naranjo

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre un ataque y aseguramiento de un vehículo en El Naranjo.

En un parte informativo, explicó que tras acciones de la SSPC en la Huasteca, agentes de la Guardia Civil aseguraron un automóvil en cuyo interior había artefactos metálicos y drogas.

Esto, luego de que las fuerzas del orden repelieron una agresión por parte de los ocupantes de un Nissan "Altima" y al iniciarse la persecución de los presuntos, éstos huyeron en distintas direcciones.

En el bulevar Miguel Hidalgo abandonaron la unidad, "en cuyo interior había 'poncha llantas' y bolsas azules que contenían 'cristal'".

Fotos: SSPC

Los indicios fueron asegurados y puestos a disposición de la FGE, informó la SSPC.