logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sin localizar, dos agentes de SSPC

Los colaboradores de Harfuch desaparecieron en Jalisco

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Sin localizar, dos agentes de SSPC

Ciudad de México.- Dos agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que es encabezada por Omar García Harfuch, se encuentran en calidad de no localizados en el estado de Jalisco, donde realizaban labores de investigación de campo.

Los elementos desaparecieron en el municipio de Zapopan, a la altura de la zona de Paseo de los Virreyes, mientras se dirigían a Guadalajara, la capital del estado.

A decir de la SSPC, el vehículo oficial en el que viajaban fue localizado abandonado y se perdió comunicación con ellos.

“Los hechos ocurrieron este martes, cuando los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos. Como resultado del seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan”, reportó la SSPC en una comunicación oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La dependencia federal detalló que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional para dar con los elementos desaparecidos.

Además, afirmó que las familias de los agentes “cuentan con el acompañamiento y el respaldo absoluto de la institución”, que ya les está brindando apoyo.

Agentes asesinados

El 18 de diciembre de 2024, en Culiacán, Sinaloa, otro agente de investigación de la SSPC fue acribillado por integrantes del grupo de Los Chapitos, que es una facción del Cártel del Sinaloa.

En ese momento se mencionó a Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, alias “El Mochomito”, como autor intelectual del homicidio. El presunto responsable es un sicario y jefe de plaza en Culiacán ligado al grupo delincuencial que lideran los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

También, en julio de 2024 Milton Morales Figueroa, quien era coordinador general de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, murió a manos del crimen organizado mientras se encontraba en el municipio de Coacalco, en el Estado de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jorge Triana defiende visita a CIDH
Jorge Triana defiende visita a CIDH

Jorge Triana defiende visita a CIDH

SLP

El Universal

Sin localizar, dos agentes de SSPC
Sin localizar, dos agentes de SSPC

Sin localizar, dos agentes de SSPC

SLP

El Universal

Los colaboradores de Harfuch desaparecieron en Jalisco

Explosión de polvorín deja un muerto
Explosión de polvorín deja un muerto

Explosión de polvorín deja un muerto

SLP

El Universal

Coatlicue será una supercomputadora
Coatlicue será una supercomputadora

Coatlicue será una supercomputadora

SLP

EFE