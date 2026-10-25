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Aprehenden a custodio que huyó con 600 mil pesos

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a custodio que huyó con 600 mil pesos
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      La Fiscalía General del Estado logró la captura de Gaudencio "N", señalado por su probable participación en el robo de más de 600 mil pesos que eran transportados en una camioneta de valores, en hechos ocurridos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

      El atraco ocurrió en marzo de 2018, cuando una camioneta blindada recolectaba dinero de diversos establecimientos en la zona metropolitana de Monterrey. Al llegar a un establecimiento en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Washington, uno de los custodios descendió para realizar sus labores, pero al regresar, su compañero y la unidad habían desaparecido.

      Según las investigaciones, Gaudencio "N", quien se desempeñaba como custodio, presuntamente aprovechó ese momento para huir con el vehículo, localizado posteriormente en otro punto de la ciudad, sin el dinero que transportaba.

      Mediante la colaboración entre las Fiscalías de SLP y Nuevo León, elementos de la Policía de Investigación lo capturaron en la zona Centro de la capital potosina, en cumplimiento de una orden de aprehensión por robo.

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      El detenido fue informado de sus derechos y quedó bajo resguardo, en espera de su entrega a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, para su traslado y presentación ante la autoridad judicial que lo requiere.

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